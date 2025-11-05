Entregan más de 19.000 firmas que apoyan la divulgación de la obra de Castelao en Galicia

La comisión promotora de la iniciativa legislativa popular (ILP) para la divulgación de la obra del histórico intelectual galleguista Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, impulsada por Vía Galega y Galiza Cultura, ha presentado un total de 19.047 firmas para la defensa de esta propuesta en el Parlamento de Galicia con la que dar a conocer su "legado político, artístico y literario".

En declaraciones tras hacer entrega de las firmas en el registro parlamentario que recogió Europa Press, el portavoz de Vía Galega, Anxo Louzao, ha agradecido la "campaña intensa" llevada a cabo que ha permitido entregar 9.047 firmas más de las necesarias para defender la ILP en la Cámara "sobre el derecho al conocimiento y contemplación permanente de la multifacética obra de Castelao por el pueblo gallego".

Critica que el PP, a través de la Xunta, realiza una "nula" actividad de divulgación de la figura de Castelao, pues "en el ámbito educativo apenas nada se hizo" y en los medios públicos es "inexistente", a pesar de los 75 años de su muerte y el denominado Ano Castelao.

Louzao censura que Castelao "sigue confinado por la Xunta de Galicia por mucho que declare Ano Castelao". Por ello, el PP "tiene una oportunidad de apoyar esta ILP y que se haga justicia por una vez" acerca de "la figura más singular del siglo XX".

Los promotores de esta propuesta denuncian la "ignorancia y manipulación" sobre el valor del legado del multifacético autor de 'Sempre en Galiza'.

Medidas

Entre otras demandas, abogan por el desarrollo de actividades para poner en valor su obra, la catalogación de todas sus piezas, una base pública digital de datos, un espacio museístico para su obra plástica, la compra del cuadro 'A derradeira lección do mestre' y una edición con lo más destacado del pensamiento político de Castelao para su distribución masiva entre la sociedad.

La exdiputada del BNG, profesora de la Universidade de A Coruña (UDC) y experta en la obra de Castelao, Pilar García Negro, recuerda que en 2015 ya se presentó una ILP similiar, pero resalta que ahora se ha coseguido casi el doble de apoyo social en firmas.

Advierte de que Castelao no es un símbolo "hueco", sino la "máxima personalidad gallega, la más representativa del siglo XX", con una "fecunda y variada" obra artistica y literaria, además de "constructor fundamental de la nación gallega y el nacionalismo gallego".

García Negro pone el foco en que "el legislativo y ejecutivo existen" gracias a los "esfuerzos superlativos" de Castelao por defender el Estatuto de Autonomía de Galicia, por lo que los propios diputados en el Parlamento gallegos deben "reconocer gracias a qué y a quién ellos existen". Así, espera que los parlamentarios tengan el "comportamiento que de gallegos con mínima sensibilidad se espera".

"Acumulamos décadas de fomento de la ignorancia", lamenta sobre la figura de Castelao, que "no admite recortes de ningún tipo".

Por todo ello, Pilar García Negro pide que se dé a conocer en el ámbito educativo, con campañas en medios públicos y se exponga el legado de más de 4.000 piezas.