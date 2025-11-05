A Coruña honra a Castelao en el 75 aniversario de su fallecimiento con un ciclo de conferencias

El Palacio Municipal de María Pita acogió este miércoles la presentación del ciclo de conferencias Castelao y su tiempo, una iniciativa que conmemora el 75 aniversario del fallecimiento de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, figura esencial de la cultura y del pensamiento gallego.

El programa, organizado por la Fundación Castelao y el Instituto José Cornide de Estudios Coruñeses, cuenta con la cofinanciación del Ayuntamiento de A Coruña y de la propia Fundación, así como con la colaboración de la Secretaría Xeral de Política Lingüística, el Consello da Cultura Galega y la Real Academia Galega.

Las sesiones se desarrollarán en la Casa Museo Casares Quiroga los días 6, 11, 12 y 19 de noviembre, y abordarán cuestiones como la construcción de la nación, la democracia y la república, el exilio y la memoria, además de la modernidad y el cambio cultural en el primer tercio del siglo XX.

El concejal de Cultura, Gonzalo Castro, subrayó que el ciclo "representa una oportunidad para que la ciudad de A Coruña honre a Castelao con la altura intelectual e institucional que merece, reafirmando su papel como capital cultural gallega comprometida con la memoria, el arte y el pensamiento".

Durante el acto de presentación, Emilio Grandío Seoane, presidente del Instituto José Cornide; Miguel Anxo Seixas Seoane, presidente de la Fundación Castelao; y Valentín García Gómez, secretario xeral de Política Lingüística, coincidieron en destacar la relevancia de esta iniciativa y el papel de A Coruña en la difusión del pensamiento galleguista.

Grandío explicó que el ciclo "pretende ofrecer una relectura plural de Castelao desde diferentes generaciones y perspectivas", mientras que Seixas destacó "la profunda huella que A Coruña dejó en la vida y la obra del autor rianxeiro".

García, por su parte, puso en valor "la colaboración institucional y la calidad de la programación cultural del Ayuntamiento, que sitúa a la ciudad como referente dentro del Año Castelao 2025".