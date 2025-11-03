Las Xornadas de Ilustración Urbana vuelven a Santiago los días 7 y 8 de noviembre

Los días 7 y 8 de noviembre, Santiago de Compostela acogerá una nueva edición de las Xornadas de Ilustración Urbana (XIU), un programa encuadrado en el Encuentro Internacional de Cuadernos de Viaje Compostela Ilustrada y que invita a redescubrir la ciudad a través del dibujo.

Las XIU, coordinadas por Gemma Sesar, ofrecen un amplio programa de conferencias gratuitas y un taller también de balde que ponen el foco en la ilustración como herramienta de observación y reflexión sobre el espacio urbano.

La nueva edición de las Xornadas fue presentada este lunes en una rueda de prensa formada por la concelleira de Capital Cultural, Míriam Louzao, el diputado de Patrimonio de la Deputación da Coruña, Xosé Luis Pena, y la coordinadora de las XIU, Gemma Sesar.

"Un año más, las Xornadas remarcan el poder del dibujo como herramienta de conocimiento, observación y también de resistencia frente a la velocidad, las distracciones y las rutinas que marcan y condicionan el tiempo que vivimos", señaló Louzao.

La portavoz municipal también añadió que "de la mano de artistas excepcionales, muestran que es posible tejer una imagen alternativa de las ciudades: un relato hecho ojos atentos, de pequeñas historias y de gestos cotidianos que, juntos, construyen la memoria visual compartida de Compostela".

En la misma línea, el diputado Xosé Luis Pena destacó la importancia de la ilustración como puente entre arte y patrimonio.

"La ilustración nos da la oportunidad de visibilizar nuestro entorno de una forma más pausada, más lenta y diferente", expresó. También añadió que estas jornadas permiten gozar de Santiago desde otra mirada y recordar que también el turismo puede ser una experiencia cultural y creativa.

Por su parte, la coordinadora de las jornadas, Gemma Sesar, apuntó que la de Compostela es ya una cita muy admirada y aguardada por los dibujantes y artistas de la ilustración y animó a la ciudadanía y visitantes a tomar parte de esta edición.

Programación

La Casa das Máquinas de la rúa de Galeras acogerá este encuentro que se inaugura el viernes 7 de noviembre a las 16:15 horas.

A continuación será la primera de las intervenciones: Inma Serrano, una de las más reconocidas ilustradoras españolas en el ámbito del urban sketching, acercará al público su proceso creativo en la conferencia Dende cero: o proceso de creación dun debuxo.

A continuación, a las 17:15 horas, la artista Pascala Lee hablará de viajes y de mirada cosmopolita en la charla Paseando con acuarelas, unha taiwanesa en París.

El primer día se cerrará con la intervención de la ilustradora y arquitecta Olivia Marcus, que a las 18:00 horas ofrecerá Baños de multitudes!, una reflexión sobre la energía de las ciudades y el papel de la gente como auténtico motor de inspiración artística.

El sábado 8 de noviembre se abrirá con una propuesta participativa. De 10:30 a 12:30 horas tendrá lugar el taller gratuito Partindo de cero, impartido por Daniel Pagans.

Se trata de una actividad dirigida a personas mayores de 18 años que deseen iniciarse en el dibujo, sin necesidad de experiencia previa.

Durante dos horas, las personas asistentes podrán aprender a escoger materiales, experimentar con el uso del color y la rotulación y, sobre todo, perder el miedo al papel en blanco.

Por la tarde, a partir de las 16:30 horas, se retomará el hilo de las conferencias con un viaje por diferentes estilos y sensibilidades.

La ilustradora Ximena Maier abrirá la sesión con Azulexos ilustrados, un homenaje a las texturas y motivos cerámicos presentes en las ciudades.

A continuación, a las 17:15 horas, Barnaba Salvador invitará al público a acompañarlo a un recorrido por la Vía Francíxena, la antigua ruta de peregrinación que atraviesa Italia y Francia y que el artista convierte en cuaderno vivo.

El ciclo de charlas se cerrará a las 18:00 horas con la intervención de Sarah Mari Shaboyan, una artista armenia de trazo inconfundible que hablará sobre Como atopar a túa linguaxe na arte gráfica e como facer que funcione, una propuesta para reflexionar sobre la autenticidad y el estilo personal en el mundo de la ilustración.

La participación en las conferencias es libre hasta completar aforo, mientras que para los talleres es necesaria inscripción previa en info@compostelailustrada.com.

Estas jornadas se encuadran en el Encuentro Internacional de Cuadernos de Viaje Compostela Ilustrada, que se celebra desde el 6 al 9 de noviembre bajo el lema "Simplemente Santiago".

Este encuentro, dirigido a dibujantes y artistas de la ilustración reunirá un año más en Santiago un centenar de creadores de distintos países, que agotaron ya en el mes de marzo las plazas disponibles, y convertirá la ciudad en un gran cuaderno abierto y lleno de colores, trazos y nuevas visiones.