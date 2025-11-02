Semana triunfal de Ricardo Darín en A Coruña: cierra su gira con una cena de sabor argentino en O Burgo

Una velada con acento porteño y mucho arte puso el broche final a la gira gallega de Ricardo Darín y Andrea Pietra.

Tras su última función de Escenas de la vida conyugal en el Teatro Colón de A Coruña, el reconocido actor argentino reunió a su equipo en el restaurante Divino Steak House, en O Burgo, en Culleredo, para celebrar una temporada que terminó entre aplausos, risas y sabor a casa.

Durante los cuatro días de representación, el Teatro Colón vibró con la complicidad escénica de Darín y Pietra, que arrancaron ovaciones en cada función.

Incluso el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, asistió a la función de clausura y saludó a los intérpretes en los camerinos tras la obra, tal y como compartió a través de una publicación en su perfil de Instagram.