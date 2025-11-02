El Royal Ballet llega en directo a Galicia con la encantadora obra 'La Fille mal gardée'

El Royal Ballet de Londres traerá este miércoles 5 de noviembre a Galicia una de sus producciones más queridas: La Fille mal gardée, una deliciosa comedia romántica llena de humor, virtuosismo y encanto pastoral.

La función se emitirá en directo desde el Covent Garden, a las 20:15 horas (hora española), y podrá verse en los Cines Cantones de A Coruña, Cines Compostela de Santiago, Dúplex Cinema de Ferrol, Cines Cristal de Lugo y Tamberlick, Multicines Norte y Yelmo Cines Vigo, en la ciudad olívica.

Los bailarines principales del Royal Ballet, Francesca Hayward y Marcelino Sambè, interpretan los papeles de Lise y Colas, respectivamente, en esta versión firmada por Frederick Ashton e inspirada en el ballet francés de Jean Dauberval.

La obra combina la frescura de la campiña inglesa con una coreografía deslumbrante, envuelta en la música de Ferdinand Hérold y el diseño escénico de Osbert Lancaster.

Con un tono alegre y entrañable, La Fille mal gardée cuenta la historia de Lise, una joven que se enamora del campesino Colas, pese a que su madre desea casarla con Alain, el torpe hijo de un rico terrateniente.

La trama, llena de humor, ternura y enredos, se desarrolla entre bailes, escenas cómicas y momentos de gran lirismo.

Desde su estreno en Covent Garden en 1960, este ballet se ha convertido en uno de los grandes clásicos del repertorio del Royal Ballet, y su retransmisión, de 120 minutos de duración, podrá disfrutarse en salas de toda España gracias a la distribuidora Versión Digital.