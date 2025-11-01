Santiago de Compostela despide la exposición de Boris Savelev con casi 20.000 visitantes

La Cidade da Cultura, en Santiago de Compostela, despide este fin de semana la exposición Boris Savelev. Viewfinder, una forma de mirar, que cierra sus puertas este domingo 2 de noviembre en el Museo Centro Gaiás tras haber recibido casi 20.000 visitas desde su inauguración el pasado mes de junio.

Producida por la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude, en colaboración con La Fábrica y el estudio Factum Arte, la muestra ofreció al público gallego la mirada viajera del fotógrafo ucraniano Boris Savelev, uno de los grandes referentes internacionales de la fotografía urbana contemporánea, galardonado con el premio PHotoESPAÑA 2024 y residente en Vigo desde su salida de Ucrania tras la invasión rusa.

La exposición constituye la retrospectiva más amplia del artista hasta la fecha, con más de un centenar de instantáneas que recorren seis décadas de trayectoria: desde sus primeros trabajos en la Unión Soviética hasta una docena de fotografías inéditas tomadas en Cambados, Lugo, Santiago y Vigo.

La obra de Savelev retrata la vida anónima en las ciudades, con un lenguaje visual en el que los juegos de luces y sombras y los detalles cotidianos se convierten en protagonistas.

Sus imágenes, llenas de sensibilidad y observación, han capturado rincones de Moscú, San Petersburgo, Nueva York, Londres, Madrid o su Chernivtsi natal, ciudades que marcaron su biografía y su forma de mirar.

Una de las señas distintivas de la muestra es el innovador método de impresión desarrollado junto a Factum Arte, que reproduce las imágenes sobre paneles de aluminio recubiertos de gesso con una impresora de tinta por capas, logrando un acabado que evoca la textura de la pintura realista.

Las fotografías de Savelev forman parte de colecciones de museos de referencia mundial, como el MoMA de Nueva York, la Staatsgalerie de Stuttgart o el Museo de Sarre en Saarbrücken, y fue el primer fotógrafo no oficial de la URSS en publicar una monografía en Occidente (Secret City, Londres, 1988).

Para despedir la exposición, la Cidade da Cultura ofrece visitas guiadas gratuitas durante el fin de semana, con reserva previa a través de su web, y acoge el domingo 2 de noviembre la última función de Castelao e Savelev: olladas converxentes, una obra teatral inmersiva con todas las entradas agotadas que pone el broche final a una muestra que ha enamorado al público gallego.