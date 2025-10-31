Las librerías gallegas reivindican su valor humano frente a los algoritmos

Instante de una de las visitas. Federación de Librerías de Galicia.

Las librerías gallegas reivindican su personalidad y su papel como espacios de encuentro y comunidad, frente a la frialdad de los algoritmos de las grandes plataformas.

Así lo ha puesto de manifiesto el cierre de la campaña Personas vs Algoritmos, promovida por la Federación de Librerías de Galicia y financiada por la Dirección Xeral de Comercio de la Xunta de Galicia, que concluye tras varios meses de actividad en más de ciento cuarenta establecimientos de toda Galicia.

El director xeral de Comercio, Gabriel Alén, y la presidenta de la Federación, Cielo Fernández, visitaron tres librerías coruñesas (Berbiriana, Moito Conto y Nobel) para conocer de primera mano el impacto de la iniciativa.

Durante el recorrido, ambos conversaron con las libreras y constataron el éxito de una campaña que ha puesto en valor el papel de las librerías como espacios culturales vivos, de confianza y proximidad.

Personas vs Algoritmos reivindica el asesoramiento personal y el calor humano de las librerías, frente al consumo impersonal de las plataformas en línea.

Bajo lemas como Personas, no algoritmos, la campaña ha recordado que detrás de cada libro hay alguien que recomienda, conversa y crea vínculos con el lector.

La iniciativa, que ha contado con una gran acogida entre el público lector, contribuye a fortalecer el comercio de proximidad y la promoción de la lectura en gallego, consolidando a las librerías como espacios únicos donde la experiencia humana sigue siendo insustituible.