"Os libros volven a Lume polo Nadal": A Coruña recupera su histótica librería

"Os libros volven a Lume polo Nadal". Podría ser el título de un 'best seller'. Una saga con más de 50 años de historia, llena de capítulos inolvidables y un final que se creía escrito… hasta que la trama decide sorprendernos con un giro inesperado.

La histórica librería Lume ha anunciado su regreso por Navidad, justo un año después de aquel 17 de septiembre de 2024 en el que comunicó su cierre definitivo. La mítica librería de la calle Fernando Macías bajó entonces la verja tras casi medio siglo recomendando lecturas, guardando secretos entre estanterías y haciendo hogar para quienes encuentran refugio en las páginas.

En su adiós, el equipo con Paula Veira dejó un mensaje sincero y emotivo, un "hasta siempre, queridos lectores" que sonaba a despedida de verdad. Y después, nada. Un silencio digital absoluto durante meses. Hasta hoy. La verja del local se mostraba entreabierta este viernes 24 de octubre.

Hace apenas dos horas, su cuenta de Instagram se encendió de nuevo. Un post breve, sin alardes, anunciando que vuelven y que habrá más noticias "próximamente". Lo justo para desatar curiosidad y un buen puñado de mensajes de bienvenida.

Lo que sí ha quedado claro es que Lume quiere estar ahí cuando llegue diciembre, acompañando la difícil misión de encontrar el regalo perfecto y asegurándose, como siempre, de que en A Coruña haya libros debajo de cada árbol. Muy en su línea.

Todas esas anécdotas, encuentros y recuerdos "imborrables" que guardaba su memoria de papel vuelven ahora a hacerse tangibles. Lume regresa para que no se apague jamás esa llama lectora que alimentó durante tantos años.

El libro continúa. Y este nuevo capítulo promete.