El XXIX Premio San Clemente premia en Santiago a Ledicia Costas, David Uclés y Lídia Jorge

Los escritores Ledicia Costas, David Uclés y Lídia Jorge han sido los ganadores del XXIX Premio San Clemente de Novela, organizado por el IES Plurilingüe Rosalía de Castro, en Santiago, y en el cual el alumnado es el jurado que selecciona los autores galardonados.

El fallo ha sido anunciado este jueves por el jurado del galardón, que se divide en las categorías de novela en gallego, novela en castellano y novela en lengua extranjera.

En gallego, el libro escogido por el jurado formado por alumnos del propio centro y otros institutos gallegos ha sido Pel de Cordeiro, de Ledicia Costas (Vigo, 1979), una obra que profundiza en el despertar sexual, la violencia y la magia con grandes dosis de fantasía.

A su vez, la novela en castellano escogida ha sido La península de las casas vacías, de David Uclés (Úbeda, Jaén, 1990), definida por la crítica como una "novela total sobre la Guerra Civil, que cuenta la historia de la "descomposición de una familia, la deshumanización de un pueblo y la desintegración de un territorio".

Por su parte, la tercera y última obra, ganadora en la categoría novela extranjera, ha sido Misericordia, de Lídia Jorge (Boliqueime, Portugal, 1946). El libro en portugués es un diario del último año de vida de una mujer a través del cual se narran también las historias de otras vidas en el escenario de una residencia de ancianos.

"Uno de los premios más importantes en Galicia"

Durante la presentación de los ganadores, el secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, ha ensalzado el premio como uno de los "más importantes en Galicia" porque coloca la literatura gallega al par de otras grandes del mundo.

El secretario destacó la obra de Ledicia Costas y también ha animado a los alumnos y demás lectores a "probar" a leer el libro de Lídia Jorge, en portugués.

"Sé que en todos los centros educativos aquí representados hay un buen nivel de conocimiento y estudio de la lengua portuguesa, y el gallego también nos da esa oportunidad, ¿verdad?", ha destacado.

El director xeral de Centros y Recursos Humanos de la Consellería de Educación, Jesús Manuel Álvarez, ha felicitado a los alumnos por las obras seleccionadas y ha reconocido el trabajo de equipos y directivos que han organizado el galardón.

Finalmente, la directora del IES Plurilingüe Rosalía de Castro, Gemma Paredes, ha agradecido a los jurados y profesorado lector que colaboró con la lectura de las nueve novelas finalistas.