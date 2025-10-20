Adace critica el proceso de selección de la nueva dirección de la Fundación Luis Seoane en A Coruña

La Asociación de Directores y Directoras de Arte Contemporáneo de España (Adace) ha expresado su rechazo al reciente proceso de selección de la dirección de la Fundación Luis Seoane, al considerar que presenta deficiencias en transparencia y garantías.

Según la entidad, el concurso público convocado en julio de 2025, presentado como un ejercicio de apertura institucional, evidenció graves carencias: plazos demasiado cortos, escasa difusión, ausencia de información sobre las puntuaciones finales y un sistema de valoración "insuficientemente garantista".

Estos aspectos, apuntan, ponen en duda la equidad del procedimiento y la confianza en la gobernanza de la institución.

Adace también alerta sobre la inestabilidad directiva que ha afectado a la Fundación en los últimos años, con cambios continuos en la dirección y decisiones controvertidas que han repercutido en la continuidad de los proyectos y en la imagen pública de la entidad.

Ante este escenario, la asociación considera "inaplazable" la creación de un marco normativo claro que regule la designación de equipos directivos en las instituciones culturales públicas, basado en los principios de mérito, capacidad y rendición de cuentas, y alejado de cualquier injerencia política.

"Solo con un modelo de gestión estable y profesional será posible recuperar la confianza de los profesionales y de la ciudadanía en la Fundación Luis Seoane", concluye el comunicado.