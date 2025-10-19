Bergondo (A Coruña) homenajea al escritor Florencio Vaamonde Lores: "Ouces fue su cuna espiritual"

El Concello de Bergondo, junto con otras instituciones y colaboradores, ha homenajeado este domingo, 19 de octubre, a uno de sus autores más destacados, Florencio Vaamonde Lores, coincidiendo con el año del centenario de su fallecimiento.

La jornada comenzó con una misa en su memoria, que tuvo lugar en la capilla de San Gregorio. Al finalizar, se realizó una ruta literaria por la parroquia de Ouces, lugar de nacimiento del autor. El recorrido, de 4 kilómetros, permitió a los participantes conocer diferentes lugares que fueron importantes en la vida del escritor, como la Casa Grande de los Vaamonde, la fuente do Pincho, el Centro Social Antonio Pato Pardo (antigua escuela), el castro de Reboredo o la iglesia de San Juan de Ouces.

Posteriormente, se celebró un acto institucional de homenaje con una ofrenda floral en la iglesia de San Juan de Ouces, en el que intervinieron la alcaldesa de Bergondo, Alejandra Pérez Máquez, y el presidente de la Real Academia Gallega, Henrique Monteagudo.

La regidora destacó que "Florencio fue mucho más que un escritor, fue también un precursor del galleguismo político y cultural, pero, por encima de todo, fue un hijo de Bergondo. Su parroquia natal de Ouces fue siempre su cuna espiritual, el lugar donde se formó como persona y como gallego. Aquí, entre estos paisajes y estas gentes, aprendió a valorar la cultura popular, la fuerza de nuestra lengua y la importancia de preservar la memoria colectiva de un pueblo".

"Que el ejemplo de Florencio Vaamonde siga inspirando a las nuevas generaciones a amar esta tierra, a cuidar su lengua y a trabajar por un Bergondo y una Galicia más cultos, más justos y más orgullosos de su legado", deseó.

Posteriormente, la comitiva se trasladó al auditorio de A Senra, donde se organizó un coloquio con Isabel Seoane y Teresa Amado, estudiosas de la obra y el legado de Florencio Vaamonde Lores. La jornada concluyó con una actuación musical de Manoel de Felisa y un aperitivo para los asistentes.

Este 2025, ha sido declarado por el Concello de Bergondo como el 'Año Florencio Vaamonde Lores', en homenaje a una de las figuras más relevantes de la literatura gallega del siglo XIX, que nació en la parroquia de San Juan de Ouces el 2 de abril de 1860.