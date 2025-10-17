La Diputación de A Coruña presenta el 'Cancioneiro galego portugués'

La Deputación da Coruña ha presentado este viernes el Cancioneiro Galego Portugués, con el que busca dar a conocer este corpus literario que vivió a lo largo del tiempo en Galicia y Portugal. El acto se ha celebrado con motivo del Día Internacional del Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI) y la obra se ha realizado en colaboración con la Asociación Cultural e Pedagóxica Ponte...nas ondas!.

Precisamente, esta entidad es consultora de la Unesco para el PCI bajo la autoría de dos estudiosos e investigadores de la literatura oral gallego-portuguesa, los profesores Domingo Blanco (Galicia) y Carlos Nogueira (Portugal). La diputada de Lingua, Sol Agra, fue la encargada de presentar la publicación, acompañada por el presidente de Ponte nas Ondas, Santi Veloso, y de Domingo Blanco.

"Este traballo reflexa o tesouro do patrimonio cultural inmaterial compartido entre ambos países, a literatura de tradición oral, un patrimonio vivo que foi preservado e transmitido polas persoas portadoras e que neste ano 2025 a Real Academia Galega homenaxeou no día das letras galegas” señaló Agra, que añadió: "Esta iniciativa que se enmarca na celebración das Letras Galegas 2025 que este ano homenaxea ás nosas cantareiras e á literatura oral, vai máis aló para poñer en valor todo ese patrimonio compartido que temos co país veciño, fonte dunha gran riqueza histórica e cultural".

La publicación incluye estudios comparativos por parte de ambos autores, donde contrastan aspectos como la métrica, la rima y las variantes que viajaron de un lado a otro de la frontera. O cancioneiro galego portugués constituye un valioso recurso pedagógico que busca la divulgación y transmisión de este patrimonio a las nuevas generaciones y cuenta con una propuesta didáctica para el trabajo en las aulas y un apartado web con diversos materiales audiovisuales y musicales.

"A publicación recolle unha ampla antoloxía de cantigas que son comúns en ambos territorios e que presentan afinidades temáticas e lingüísticas", explica Blanco. Santi Veloso, por su parte, destaca que el patrimonio que sobrevivió por encima de las fronteras se refleja en este cancionero que se mantiene vivo en los territorios de la lusofonía: "Nós, como sociedade, temos a responsabilidade de coidalo e transmitirllo ás novas xeracións. Ponte...nas ondas! reivindica a existencia dun patrimonio común galego-portugués e este cancioneiro é unha achega imprescindible para o seu coñecemento e a súa difusión".