A Coruña conoce su toponimia y literatura: tres visitas guiadas gratuitas para descubrir la ciudad

A Coruña a través de su toponimia, su literatura y el idioma gallego. Esta es la propuesta para este otoño 2025 de A Coruña das Letras, una actividad organizada por el concello que busca dar a conocer más sobre los barrios de la urbe a través de tres andainas didácticas y divulgativas.

El músico y escritor Xurxo Souto será el encargado de guiar a los participantes en estas visitas, una de las cuales abrió ayer lunes el plazo de inscripción. Las personas participantes aprenderá más sobre la toponimia tradicional de la ciudad, la literatura que habitó los barrios y la importancia del idioma en sus diferentes contextos.

Las actividades se desarrollarán los siguientes días:

Visma, o outro mar da Coruña . Será el sábado 11 de octubre. Inscripciones ya abiertas

. Será el sábado 11 de octubre. Inscripciones ya abiertas Polo Campo do Carballo e o Camiño Novo . Será el sábado 25 de octubre. Las inscripciones abren el lunes previo

. Será el sábado 25 de octubre. Las inscripciones abren el lunes previo As mulleres do muro (peixeiras, redeiras e mariscadoras). El sábado 8 de noviembre. Las inscripciones abren el lunes previo

Las tres visitas guiadas comenzarán a las 11:30 horas y el punto de encuentro de cada una de ellas se dará a conocer en el correo electrónico de confirmación de la inscripción. Las personas interesadas en participar pueden inscribirse a través del correo electrónico inscricionslingua@coruna.gal, facilitando el nombre completo y un teléfono de contacto. Hay 55 plazas para cada una de ellas.