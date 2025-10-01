El teatro Rosalía en A Coruña estrena este domingo una nueva edición del Ciclo de Coros Gallegos

El Ciclo de Coros Gallegos estrena su vigésima edición este domingo, 5 de octubre, en el Teatro Rosalía de Castro de A Coruña. La cita folclórica, organizada por Cántigas da Terra, se consolida como uno de las más estables en la programación del folclore coruñés preservando y divulgando la tradición gallega en jornadas y conciertos en los que las diferentes manifestaciones de la cultura popular pasan por el escenario.

En este aniversario, la institución quiere acercar la programación a la ciudadanía, completando los habituales espectáculos del Teatro Rosalía de Castro con una oferta variada de actividades paralelas.

Precisamente en este espacio tuvo lugar este miércoles la presentación de la nueva edición, que contó con la presencia del concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro. "Desde el Gobierno local mostramos una vez más nuestro compromiso con la cultura gallega y con las agrupaciones y asociaciones que la promueven en nuestra ciudad", indicó.

Este nuevo formato del ciclo se estrena el próximo 5 de octubre con la primera de estas actividades: un recorrido musical conducido por el músico y escritor coruñés Xurxo Souto. Cantigas e Agarimos (Santiago de Compostela), Toxos e Froles (Ferrol) y De Ruada (Ourense) acompañarán a Cántigas da Terra poniendo música a un paseo por el casco viejo en el que el público podrá conocer de primera mano la vinculación de las formaciones vocales coruñesas con la ciudad y su patrimonio.

El recorrido finalizará en las puertas del Teatro Rosalía de Castro, donde los cuatro coros históricosinterpretarán conjuntamente una obra. La programación continuará, ya dentro del teatro, con el estreno del Conjunto Instrumental de Escolas da Terra, el proyecto educativo de la entidad coruñesa.

La segunda jornada de esta edición tendrá lugar el último fin de semana de octubre, y comenzará con una charla impartida por el filólogo Xosé Manuel Sánchez Rei (sábado 25, Fundación Luís Seoane) titulada 'Aproximación al cancionero tradicional de A Coruña'. El domingo 26 la programación seguirá en el Teatro Rosalía con una muestra en el formato clásico del ciclo, donde Cántigas da Terra estará acompañado por los grupos Airiños de Fene y Armandanzas de Laraño.

El Ciclo de Coros Gallegos cerrará esta edición el 29 y 30 de noviembre invitando a la reflexión sobre el pasado y el futuro de las agrupaciones corales, comenzando con la conferencia 'Por otros cien años de foliada!' del musicólogo Luís Costa (sábado 29, Fundación Luís Seoane) y un posterior coloquio en el que representantes de coros gallegos, tanto históricos como de reciente creación, debatirán sobre el papel de estos en relación con la música tradicional. La jornada de clausura tendrá lugar, una vez más, en el Rosalía, donde el Coro da Rá compartirá cartel con Cántigas, mostrando la vigencia del formato coral en la música actual.