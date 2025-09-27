El Museo Sargadelos-Carlos Maside en Sada (A Coruña) declarado Bien de Interés Cultural

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este viernes la declaración como Bien de Interés Cultural el Museo de Arte Contemporáneo Sargadelos-Carlos Maside, en Sada (A Coruña).

El Museo Gallego de Arte Contemporáneo Sargadelos-Carlos Maside, en el término municipal de Sada, así como de la Colección Sargadelos-Carlos Maside, y las personas interesadas contarán con el plazo de un mes para presentar recurso.

Tal y como se recoge en el BOE, el edificio del museo "supone un hito en la arquitectura contemporánea española" y aporta "un relevante valor arquitectónico para la historia de Galicia". En concreto, detalla que el edificio resultó del encargo expreso de los intelectuales galleguistas Luís Seoane e Isaac Díaz Pardo.

En concreto, el objetivo era promocionar y difundir la obra de un grupo de artistas marcados por el exilio, como Carlos Maside, del que tomaría su nombre. La colección artística reúne piezas de artistas como Luís Seoane, Castelao, Reimundo Patiño, Díaz Pardo o Urbano Lugrís.

El edificio del museo, que comenzó a proyectarse en 1974, fue inaugurado el 18 de mayo de 1978, si bien no se concluiría su espacio definitivo hasta 1982. El proyecto inicial contaba con tres salas de exposición para las obras de arte gallego contemporáneo, pero a los pocos meses se amplió una de las salas del piso superior y más tarde se añadió a la sala de exposiciones temporales otra nueva dependencia.