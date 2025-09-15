A Coruña presenta un nuevo número de la revista Follas Novas centrado en la huella de Rosalía

Presentación del nuevo número de la revista Follas Novas en A Coruña. Concello de A Coruña

Esta tarde se ha presentado en la Asociación Cultural Alexandre Bóveda el último número de la revista Follas Novas que se centra en la huella de la escritora Rosalía de Castro en la ciudad de A Coruña y en su relación con Portugal. El ejemplar se puede adquirir en formato físico en librerías especializadas y en digital a través de su web.

La revista, coordinada por la Fundación Rosalía de Castro y con colaboración del Concello de A Coruña, incluye también artículos sobre la presencia de la familia Murguía Castro en la ciudad —uno de ellos firmado por la musicóloga Margarita Viso— y otros sobre la relación de Rosalía con el país luso escritos por investigadores portugueses y gallegos.

El retrato de la autora realizado por José de Brito, una biografía inédita o dos homenajes que tuvieron lugar en Oporto en 1954 y 2024 son algunos de los temas que aborda.

Participan en este número los portugueses José André Ponte da Luz e Isabel Cristina Mateus, la argentina Irene Joven y los gallegos Anxos García Fonte, Xurxo Martínez, Olivia Novoa y María Jesús Botana, entre otros.

A la presentación acudieron Gonzalo Castro, concelleiro de Cultura; Anxo Angueira, presidente de la Fundación Rosalía de Castro; el académico Xosé Luís Axeitos, director de la publicación; y Pilar García Negro, del consejo de redacción de la revista.

"Rosalía é unha figura esencial na historia do noso País, tanto desde a perspectiva da defensa da nosa identidade colectiva como dos valores de igualdad representados polo feminismo", afirmó en el acto el concelleiro. Esta es la primera vez en la que el gobierno local colabora con la publicación.