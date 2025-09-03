El Centro Dramático Galego apuesta por un programa "plural y vivo" para la nueva temporada

La nueva temporada del Centro Dramático Galego cuenta con un programa "plural y vivo" que combina innovación y tradición. Así lo ha señalado este miércoles el concelleiro de Cultura, José López Campos, en el acto de presentación que acogió el Salón Teatro de Santiago con la presencia de una treintena de representantes de agrupaciones, concellos y entidades.

Bajo el lema 'O teatro, punto de encontro', el CDG se reivindica para la temporada 2025-2026 como "un espacio compartido y abierto a toda la profesión escénica y, por supuesto, a toda la ciudadanía".

Nuevas producciones y colaboración con Portugal

Asimismo, según informa Europa Press, López Campos también ha incidido en que la nueva temporada es "fruto del trabajo que se desarrolló en estos últimos años", y ha añadido que habrá 14 nuevas producciones en las que el Centro Dramático Galego está implicado a lo largo de este curso.

De hecho, ha detallado que hay producciones en las que colaboran compañías gallegas con otros grupos de fuera, "concretamente de Portugal", con los que han coproducido seis de los espectáculos.

Esta actividad se traduce en más de 70 contrataciones de actores, de las que 30 corresponden a las tres producciones propias, así como de otros más de 100 artistas como parte de los diferentes equipos de creación.

Además, el Centro Dramático Galego acogerá unas 120 funciones en el Salón Teatro y promoverá más de 150 en gira por diferentes escenarios dentro y fuera de Galicia.