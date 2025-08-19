Viñetas desde o Atlántico de A Coruña cierra una edición 2025 de récord con 120.000 asistentes

El festival Viñetas desde o Atlántico de A Coruña echa el telón con más de de 120.000 asistentes Cedida

El festival Viñetas desde el Atlántico cierra su semana grande con un récord de público en todas las actividades organizadas durante la semana del 11 al 17 de agosto. Más de 120.000 personas se acercaron a la feria, tanto a las distintas exposiciones repartidas por la ciudad como a charlas, talleres, conciertos y otras actividades del festival.

Si por la Rúa da BD pasaron casi 80.000 personas, las diversas muestras de Viñetas repartidas por toda A Coruña no se quedaron atrás y acogieron a más de 40.000 visitantes. La de mayor afluencia fue la del Kiosco Alfonso, que albergaba la exposición 'Viñetas y Decibelios' con obras de Víctor Coyote, Azagra y Revuelta, Magius, Miguel B. Núñez, Cols (Olivia y Clara Cábez) y Don Rogelio J. En las 30 horas que estuvo abierta durante la semana del festival, más de 15.000 personas pasaron por sus salas.

También hubo una gran afluencia, mayor que en años anteriores, en otras muestras del festival, especialmente las instaladas en Palexco: 'Quino na Música', sobre el autor de Mafalda, y Astro-Ratón y Bombillita, de Fermín Solís. Destacaron también las visitas a las muestras de Dave Cooper en la Casa Museo Picasso; a la de la Sala Municipal de María Pita, con obras de Inacio e Iván Suárez y las ganadoras de los Premios Castelao 2024, Sandra Lordi y Laura Suárez.

La gran novedad de este festival municipal, el photocall 3D instalado en Palexco, también fue todo un éxito. Casi 3.200 personas pasaron por el 'ScanMeNow' para tener su foto en 3D con Mafalda y Astro Ratón con el cartel oficial del festival de fondo.

Viñetas 2025 también destacó por la masiva participación del público en las firmas oficiales con los autores. De hecho, algunos de ellos, como el Premio Nacional del Cómic Magius o el reconocido artista canadiense Dave Cooper, tuvieron largas colas en la carpa oficial en busca de un autógrafo. Además, obras como Black Metal, de Magius, o la biografía de Buenaventura Durruti, de Carlos Azagra y Encarna Revuelta, se agotaron en todas las librerías del festival.

"Apostamos por un modelo cultural público, participativo y de calidad. Este festival municipal es ejemplo de la apuesta decidida del Ayuntamiento por la banda diseñada y por la cultura como motor de identidad y dinamización", destacó el concejal de Cultura, Gonzalo Castro.

El festival contó también con la colaboración de la Asociación Cultural Autobán, colectivo local especializado en autoedición y fanzine, que organizó dentro de la programación oficial el Premio Autobán al mejor fanzine gallego de 2025 y la exposición 'ExpoFanzines', reforzando la presencia del talento emergente y del sector profesional de la banda diseñada.

Más piezas y autores

Este Viñetas mostró 1.400 piezas entre obra en papel y creación digital repartidas en 21 exposiciones. En esta edición participaron más de 70 autores, frente a los 40 del año pasado, y se presentaron 20 exposiciones, en comparación con las 18 de 2024. También hubo tres conciertos de autores de banda diseñada que también son músicos, un 'Late Night Show' en el Colón y seis talleres infantiles en la Sala Palexco.

Hubo cerca de 60 actividades entre charlas, coloquios, talleres o presentaciones y 36 casetas de librerías y editoriales, con cuatro exposiciones internacionales con obras de Canadá, Argentina, Portugal y Francia.

Espectáculos

Viñetas 2025 también vino cargado de conciertos gráficos y actuaciones en vivo, incluyendo el espectáculo de Víctor Coyote y el concierto ilustrado de Hombre Tigre, con actuaciones de autoras como Anabel Colazo y Raquel Montero. La programación se completó con la proyección del documental 'Quinografía' y un 'Late Night Show' con entrevistas a autores, presentado por Neves Rodríguez.

Además, Viñetas Mini trajo talleres diarios con autores invitados en la Sala Municipal de Palexco, espectáculos en las Bibliotecas Municipales y la tradicional Rúa da BD, que llenó la feria del cómic con la presencia de 35 editoriales y librerías especializadas, con más de 100 actividades, entre ellas firmas, charlas, presentaciones, visitas guiadas y masterclasses en los Jardines de Méndez Núñez. Por supuesto, tampoco faltaron los talleres y revisiones de portafolios por parte de editores en la sección Viñetas Pro.