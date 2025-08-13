Arturo Pérez-Reverte firmará en A Coruña 250 ejemplares de su último libro

Arturo Pérez-Reverte firmará este 18 de septiembre un total de 250 ejemplares de su última obra de Las aventuras del Capitán Alatriste, Misión en París.

Desde hoy, y hasta completar lista, los interesados pueden reservar su libro en la librería Arenas, en los teléfonos 981.222.442 y 881.025.566, tanto en la de Avenida de Oza 8 como en la de Cantón 26.

La firma de los ejemplares se realizará de forma privada y no pública y, los agraciados, podrán recoger sus libros a partir del 19 de septiembre siguiendo las instrucciones de la librería.

Pérez-Reverte, autor de éxito en la literatura española, se encuentra en plena promoción de su último libro.