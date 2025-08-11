A Coruña levanta el telón de una nueva edición de Viñetas desde o Atlántico

Esta tarde tuvo lugar el acto de apertura de la 28.ª edición de Viñetas desde o Atlántico, celebrado en el Kiosco Alfonso.

Este año, los temas centrales son la relación entre la Banda Deseñada y la música, que comenzó con la exposición “Quino en la música”, además de un homenaje especial a Castelao en el 75º aniversario de su fallecimiento.

Con más de 70 autores nacionales e internacionales, 20 exposiciones, conciertos, actividades para todos los públicos y un destacado programa gastronómico, el festival reafirma su compromiso con la cultura del cómic y la creatividad.

El tema central de esta edición será la relación entre el cómic y el mundo musical, con exposiciones y conciertos que unen ambas disciplinas.

Además, Viñetas rendirá homenaje a Castelao para conmemorar el 75º aniversario de su fallecimiento y se dedicarán exposiciones y actividades especiales para recordar su legado. Este martes, 12 de agosto, también se descubrirá la nueva figura de Mafalda, que pasa a formar parte de la colección del Salón del Cómic.

En esta edición participan 73 creadores, frente a los 40 del año pasado, y se presentan 20 exposiciones, en comparación con las 18 de 2024.

Además, en A Coruña estarán figuras internacionales y nacionales de la talla de Dave Cooper, uno de los principales ilustradores de Canadá, Magius, premio nacional de Cómic en 2021, Fermín Solís, de la nueva ola del cómic español o el polifacético artista gallego Paco Coyote.

También estarán los destacados ilustradores Carlos Azagra, Encarna Revuelta, Miguel B. Núñez, Olivia y Clara Cábez, Don Rogelio J, Inacio e Iván Suárez, Sara Jotabé, Montse Mazorriaga, Marika Vila, Jorge Esteban Urabayen, Sandra Lordi, Laura Suárez, Raquel Gu, Natalia Velarde, Arkaitz González, Diego Burdío y Adrián Prado, entre otros.

Exposiciones, comic y música

Además, A Coruña acoge 20 muestras, incluyendo Quino en la música, Astro-Ratón y Bombillita, de Fermín Solís, en la Sala Municipal de Palexco, Viñetas y Decibelios en el Kiosco Alfonso y obras de Víctor Coyote, Azagra, Revuelta, Magius, Miguel B. Núñez, Cols (Olivia y Clara Cábez), Don Rogelio J y Wobbly de Dave Cooper en la Casa Museo Pablo Picasso.

Por otra parte, en colaboración con la Diputación de A Coruña, la Sala Municipal de María Pita acoge obras de Inacio e Iván Suárez y de las ganadoras de los Premios Castelao 2024, Sandra Lordi y Laura Suárez.

Estas Viñetas 2025 también llegan cargadas de conciertos gráficos y actuaciones en vivo, incluyendo el concierto ilustrado de Hombre Tigre, actuaciones de autoras como Anabel Colazo y Raquel Montero, además de la proyección del documental Quinografía y un Latexa Late Show con entrevistas a autores, presentado por Neves Rodríguez.

Talleres y gastronomía

Además, Viñetas Mini trae talleres diarios con autores invitados en la Sala Municipal de Palexco y espectáculos en las Bibliotecas Municipales, y la tradicional Rúa BD llena la Feria del Cómic con la presencia de 35 editoriales y librerías especializadas, con más de 100 actividades, entre ellas firmas, charlas, presentaciones, visitas guiadas y clases magistrales en los jardines de Méndez Núñez.

Tampoco faltan los talleres y revisión de portafolios por parte de editores en la sección Viñetas Pro.

Como ya ocurrió el pasado año, durante todo el festival también se puede disfrutar de la gastronomía coruñesa gracias a Viñetas Ñam, donde restaurantes de la ciudad ofrecen platos inspirados en el mundo del cómic.