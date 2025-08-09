La Feria del Libro de A Coruña se consolida como una oportunidad de "acercar el libro físico a la gente"

Casetas de la librería Couceiro y la librería Arenas en la Feria del Libro de A Coruña. Carmen G. Mariñas

Los apellidos de Couceiro y Arenas son de sobra conocidos entre los amantes de la lectura de A Coruña. Estas son dos de las librerías más antiguas de la ciudad y también las veteranas de la Feria del Libro que se celebra hasta este domingo. Siendo ambas negocios familiares, Begoña Couceiro y Manuel Arenas son sus actuales responsables y los dos coinciden en señalar la cita que cada agosto tiene lugar en la ciudad como una oportunidad de "achegar o libro físico á xente" sacando los ejemplares "a la calle".

En Arenas, libreros desde 1948 y con librería desde 1958, el fundador Fernando Arenas fue uno de los impulsores de este tipo de eventos en la ciudad. La primera de las ferias como la conocemos hoy en día data de 1971, pero algo antes este coruñés ya sacaba "los libros a la calle".

"Mi padre inició las primeras ferias del libro en la plaza de María Pita. Era muy innovador porque en el Día del Libro salía con los libros a la calle con unas mesas" cuenta ahora su hijo, Manuel.

Estas ferias de los años 60 se trasladaron al Cantón Grande junto al Obelisco, para pasar con los años a la zona de los jardines de Méndez Núñez. Precisamente en esta zona, muy cerca de donde se celebra este año la Feria, un monumento homenajea a "el libro, los autores, los libreros y editores"; uno de los primeros de este tipo en España y en el mundo.

Camilo José Cela y Fernando Arenas en la inauguración del monumento al Libro de A Coruña en 1976. Cedida

"Después cogió la importancia que tiene ahora. La Feria del Libro de A Coruña es la más importante de Galicia en número de casetas y en número de ventas. Coincide en época estival y con las fiestas de la ciudad y esto beneficia", añade.

De aquellas primeras ferias, Arenas recuerda que las casetas eran "de color verde y cerraban en biombo". Este librero acudía a la feria "desde los 10 años. Igual que ahora yo a mi hijo, mi padre me utilizaba para llevar los libros a la caseta, donde estaba otro empleado o mi hermano".

Allí, además de ejemplares, también había, en ocasiones, autores que acudían a las firmas Como ejemplo, la firma de Camilo José Cela en la caseta de Arenas en 1983. Álvaro Cunqueiro fue otro autor destacado que firmó ejemplares en esta librería.

El premio Nobel, Camilo José Cela firmando el la caseta de Arenas en la Feria del Libro de A Coruña de 1983. Cedida

Para Arenas, el pico de la Feria del Libro fue en los años 2000 cuando hubo "ese progreso en el número de librerías, de ventas y de todo". Después de un descenso, la pandemia del 2020 parece haber reavivado el interés por el libro.

"La gente ha vuelto a leer y ha vuelto a leer sobre todo en papel", subraya ante lo que ve como un cansancio de las nuevas tecnologías.

Así, para Arenas las ferias son "una forma de llevar los libros a la calle y que la gente aproveche los descuentos o promociones y puedan ver a sus escritores favoritos".

En el caso de Couceiro, fundada en 1963 por Manuel Couceiro y Consuelo López, Begoña también recuerda una infancia entre libros echando una mano en la librería y, por supuesto, en la Feria.

"As primeiras feiras eran moi similares ás de agora. Eran outras casetas, pero era basicamente como é agora. O que pasa é que antes as feiras funcionaban moi moi ben. Non había nin día malo nin ano malo. Lembro vir meu pai e mais eu todos os días coa furgoneta para repoñer. Antes a feira era algo máis novidoso", cuenta.

De todas formas, este tipo de eventos siguen siendo importantes para las librerías, especialmente con la venta online como principal contrincante. Begoña Couceiro explica que los hábitos de compra fueron el principal cambio entre un público que, de todas formas, sigue apostando por el formato físico.

Caseta de la librería Couceiro en la Feria del Libro de A Coruña 2025. Carmen G. Mariñas

"As feiras véñennos moi ben porque achegas o libro físico á xente, para que non perda o contacto con el", explica, señalando que esto permite que el público recuerde su librería y que "Couceiro segue existindo. Iso é importante".

"O resto do ano estamos nas librerías, pero estamos onde estamos; no noso caso no barrio", añade.

Esta librería siempre ha sido de barrio, concretamente de Os Mallos, de donde viene buena parte de su clientela de la feria: "Mira que este ano somos máis de 30 casetas. E aínda así, os meus clientes de toda a vida veñen á feira e cómpranme o libro. Con toda a oferta que hai podería ser moi cómodo ir a calquera, pero nos buscan e para min iso é un agradecemento total e absoluto".

Caseta de Couceiro de la Feria del Libro de A Coruña 2025. Carmen G. Mariñas

Lecturas recomendadas para este verano desde la Feria del Libro

Desde sus casetas de la Feria del Libro, Couceiro y Arenas recomiendan sus lecturas predilectas para este verano. Ambos coinciden en recomendar Gorriones y halcones de Carmen Blanco, que en palabras de Couceiro es "unha novela que fala dos Irmandiños, do que hai pouco novelado. Ademais repara en dúas figuras femininas e é un libro que funcionou moi ben. A autora firmou un montón deles. É galega, é da Coruña e quero apostar por ela".

Otra recomendación de esta librera es de otro coruñés, Rober Cagiao, con su A dama de Anboto, ejemplar que tienen tanto en gallego como en castellano. "É unha novela policíaca tipo thriller", apunta.

Feria del Libro 2025 en A Coruña. Carmen G. Mariñas

Por su parte Arenas añade como recomendaciones La península de las casas vacías de David Uclés. "Me ha sorprendido este autor, sobre todo por ser tan joven y conocer tan bien ese período de la Guerra Civil y haber basado ahí su novela", apunta.

"Barriendo" para casa —Arenas también edita libros— cita además Curiosidades coruñesas de José Manuel Fernández Caamaño que incluye "narraciones históricas que todo coruñés o no coruñés debería conocer sobre la ciudad".

Y para que esto se cumpla y la Feria del Libro continúe muchos años más, Arenas concluye con un deseo: "Que se vendan muchos libros y que la gente lea".