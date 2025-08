El Museo Carlos Maside de Sada (A Coruña) servirá para honrar a grandes figuras de la cultura gallega

El Museo de Arte Contemporáneo Carlos Maside, ubicado en el municipio coruñés de Sada será un espacio para honrar a "grandes personalidades de la cultura gallega", tras ser declarado Bien de Interés Cultural (BIC).

Así lo anunció el conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López, en una rueda de prensa en la que ha estado acompañado por el propietario de Sargadelos, Segismundo García.

El espacio, que ya es oficialmente BIC tras la publicación del reconocimiento en el Diario Oficial de Galicia (DOG) este martes, 29 de julio, fue concebido en los años 70 por figuras clave del galleguismo como Isaac Díaz Pardo y Luís Seoane. Y ahora se convertirá en un lugar para rendir homenaje a las grandes personalidades del arte y la cultura gallega. La declaración también incluye su valiosa colección de 1.447 obras, con piezas de referentes como Castelao, Laxeiro o Lugrís.

"Es uno de los espacios más relevantes de la cultura gallega", destacó el conselleiro, que incidió en la importancia de "preservar, poner en valor y difundir este fondo artístico". "Estamos profundamente satisfechos, no era un tema sencillo", añadió.

Polémica con el complejo y críticas al Concello

En la comparecencia también estuvo presente el propietario de Sargadelos, Segismundo García, quien defendió que el museo "es patrimonio de todos los gallegos", aunque subrayó que quienes lo han sostenido económicamente "fueron Sargadelos y O Castro", dos empresas que, según dijo, reinvirtieron sus beneficios para conservar este legado.

García no rehuyó la polémica y criticó a algunos colectivos que han reclamado que se amplíe la declaración BIC al conjunto del complejo arquitectónico. "Muchos se parapetan en entidades pseudoculturales que hablan de lo que no saben", dijo. “Si es verdad todo lo que dicen, que lo judicialicen. El comunismo aún no llegó, los propietarios somos nosotros”, sentenció.

También tuvo palabras para el Concello de Sada, al que acusó de no implicarse económicamente: "Pide mucho pero aquí no invirtió nada".

Un edificio con valor artístico y arquitectónico

El Museo Carlos Maside se integra dentro de un conjunto arquitectónico singular en Sada, donde también se encuentra la fábrica de Cerámicas O Castro. Alberga en su interior importantes piezas de autores como Castelao, Laxeiro o Lugrís.

Su edificio está considerado un referente de la arquitectura contemporánea española, con influencias internacionales y una fuerte carga simbólica ligada a la identidad gallega.

La declaración BIC del museo se suma a la ya existente para la Fábrica de Sargadelos de Cervo (Lugo), reconocida como monumento desde 2015.