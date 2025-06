Junio con astronomía y arqueología en el Castillo de San Antón y el Castro de Elviña de A Coruña

El Museo Arqueológico del Castillo de San Antón y el Castro de Elviña ofrecerán distintas actividades abiertas al público durante el mes de junio con una amplia programación. Las inscripciones para participar se abrirán el próximo miércoles, 4 de junio.

La primera actividad será la observación de la Luna el viernes, 6 de junio, de 19:00 a 22:00 horas, en el Castro de Elviña. El Concello colabora, como en años anteriores, con la Agrupación Astronómica Ío en el evento denominado On the Moon again, que conmemora la llegada del ser humano a la Luna.

Para celebrar el 50 aniversario de aquel hito, en 2019 se convocaron 1.350 eventos en 77 países, una celebración que continúa repitiéndose cada año. Se trata de una sesión divulgativa abierta al público, en la que las personas asistentes podrán observar este satélite y conocer más sobre la exploración planetaria.

El equipo de la Agrupación Astronómica Ío facilitará telescopios a los y las participantes en este evento, que tendrá lugar en la explanada baja del yacimiento del Castro de Elviña. La asistencia a esta actividad será gratuita y no requiere inscripción previa, pero contará con aforo limitado, respetándose el orden de llegada. Su realización estará condicionada por las condiciones meteorológicas.

En abril de 2023, el músico Benxamín Otero pasó varias mañanas en el aljibe del Castillo grabando algunas composiciones propias, que se convirtieron en Gardar a auga, el primer disco grabado íntegramente en este espacio. Es un trabajo minimalista, en el que prácticamente todos los temas son interpretados con corno inglés u oboe, sin acompañamiento alguno, solo melodías enriquecidas por las características acústicas del lugar.

Jornadas Europeas de Arqueología

Los días 14 y 15 de junio se celebrarán las Jornadas Europeas de Arqueología en el Castillo de San Antón y en el Castro de Elviña, con talleres infantiles y para adultos, así como visitas guiadas a ambos espacios.

Las visitas guiadas en el Castillo de San Antón se celebrarán el sábado a las 12:00 y a las 18:00 horas, y el domingo a las 12:00 horas. Cada visita tendrá una duración de una hora y quince minutos. Las visitas al Castro de Elviña tendrán lugar el sábado y el domingo a las 12:00 horas y durarán una hora y media. Habrá 25 plazas por sesión y las reservas podrán realizarse a partir de las 10:00 horas del miércoles, 4 de junio, llamando al teléfono 981 18 98 50.

También se organizarán talleres infantiles de arqueología durante las dos jornadas. En el Castillo de San Antón se celebrarán Con las manos en el barro y Rock Art, a las 11:45 horas del sábado y del domingo, respectivamente. La inscripción para cada sesión podrá realizarse a través de los siguientes enlaces: Con las manos en el barro y Rock Art.

Por su parte, en el Castro de Elviña se impartirán los talleres ¡Arqueología en acción! y Rastreando Elviña, a las 17:00 horas del sábado y del domingo, respectivamente. Las personas interesadas pueden inscribirse a través de los siguientes enlaces de la web del Concello.