La Xunta revela los 30 espectáculos gallegos seleccionados para la 12ª feria 'Galicia Escena PRO'

La Xunta de Galicia acaba de publicar el listado de los 30 espectáculos gallegos seleccionados para la 12ª edición de la feria Galicia Escena PRO, el mercado gallego de las artes escénicas que la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude organiza anualmente junto con la asociación empresarial Escena Gallega.

De las compañías programadas en este encuentro, que tendrá lugar del 2 a 5 de junio en Santiago de Compostela, 18 exhibirán sus más recientes producciones en formato completo, mientras que las 12 restantes les ofrecerán a los agentes culturales acreditados un avance de sus próximos proyectos en presentaciones tipo pitching.

Dichas propuestas fueron elegidas por una comisión artística de entre las 66 recibidas para el formato completo y las 38 para los pitching a partir de la convocatoria pública abierta a las compañías profesionales gallegas de teatro, danza, circo y magia.

Como en años anteriores, la antología de Galicia Escena PRO combina compañías de larga trayectoria en el panorama teatral gallego con formaciones de más reciente creación, así como distintas disciplinas y una amplia variedad de tendencias escénicas.

Así, la selección de este año ofrece 12 espectáculos teatrales, de los que cuatro están pensados para el público familiar, cinco de danza y uno de circo, además de presentar ocho futuros montajes teatrales, dos coreográficos, una de circo y otra de magia.

Los pases completos de esta 12ª edición en la categoría de teatro para público adulto serán los de As gardiás ou o nó do tecelán de Teatro de Ningures, María Visitación Consolación Amadora de Loia Producións, O proceso de Malasombra, Reconversión de Ibuprofeno Teatro, Tromsø de Morraoconto, Ubasute de Berrobambán, Un deus salvaxe de Talía Teatro e Vitória de Iria Pinheiro.

Mientras, en la de público familiar se encuentran Bulebule de Os Náufragos Teatro, Compaña de Xampatito Pato, Maruxiña de Aurora Artes Escénicas y Os contos do Lobicán de Redrum Teatro. En danza, fueron seleccionadas las piezas Anfibia de La Guajira, Aurora Boreal de Paula Quintas Cía., Cicatriz de Kirenia Danza, Transeúnte de Daniel Rodríguez e Trïade de Colectivo Glovo, mentras que en circo, Rogelio III. La fête de AsSircópatas.

Apoyo a la creación y a la coproducción

La mayor parte de estos 18 espectáculos han sido estrenados en los últimos meses con apoyo de la Xunta de Galicia para su producción, tanto a través de la línea de subvenciones a la creación escénica como del programa de coproducciones que convoca anualmente la Axencia Galega das Industrias Culturais.

Además de los agentes acreditados, el público general también podrá asistir a estas representaciones, mientras que las presentaciones rápidas en formato pitching estarán reservadas a los profesionales inscritos en el evento, a los que se les avanzarán los contenidos de proyectos aún en proceso de preparación.

En este caso, fueron seleccionados A derradeira leición do mestre del Grupo Chévere, A metamorfose de Sarabela Teatro, Galerock´n magic del Mago Teto, Manual de patronaxe de Teatro do Noroeste, Monte de Laboratorio Escénico, Ninguén tira fotos nos enterros de Carlota e Compañía, O arcón de Noa de Amarelo Cía., O espírito de Vania de Machi Salgado, Oh, mammi blue! de Cinema Sticado, Os senteito de Caramuxo Teatro, Todas temos a mesma historia de LaGriot'te e Xoguetes rotos, de Barrosanta y ButacaZero.

A los espectáculos gallegos se les sumarán otros dos llegados desde Madrid y la Comunidad Valenciana gracias al acuerdo de intercambio que se mantiene con MADfeira, donde la representación gallega correrá a cargo de Elvi Balboa con Anoä, y Dansa Valéncia, que se celebra estos días con la participación de Daniel Rodríguez con Transeúnte y Colectivo Glovo con Trïade.