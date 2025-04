Henrique Monteagudo, nuevo presidente de la Real Academia Gallega

El pleno de la Real Academia Galega ha nombrado esta tarde, en sesión extraordinaria, a Henrique Monteagudo como 14º presidente de la institución. Estará acompañado en la comisión ejecutiva por Ana Boullón Agrelo como secretaria, María López-Sández como tesorera, María Dolores Sánchez Palomino como archivera bibliotecaria y Lourenzo Fernández Prieto como vicesecretario.

La candidatura de Monteagudo fue la única registrada, por lo que no fueron necesarias votaciones. El catedrático de filología gallega de la USC, y hasta la fecha coordinador del seminario sociolingüístico de la Academia, releva a Víctor F. Freixanes, para el que tuvo palabras cariñosas y un reconocimiento especial. Anteriormente formó parte de las comisiones ejecutivas en su papel de secretario entre los años 2013 y 2021, y vicesecretario entre 2021 y 2024.

El nuevo presidente insistió en aprovechar las oportunidades que brindan las nuevas tecnologías para superar la brecha digital entre el castellano y el gallego. Aspira a reforzar el equipo que trabaja en el Diccionario de la Real Academia Galega, y confía en que en la primera parte de su mandato se puedan presentar otras herramientas de utilidad para el estudio y divulgación del idioma como el diccionario bilingüe castellano-gallego, la gramática del gallego y el diccionario de apellidos.

Además, esta nueva comisión tendrá que afrontar el reto de reinstalar a la Academia en su sede en la calle Tabernas de A Coruña, tras concluir su rehabilitación integral, que se prevé para el último trimestre del año.

Monteagudo, en su discurso, inicial, afirmó que "non nos cansaremos de insistir na necesidade, que arestora é urxencia, dese pacto polo idioma. Ao mesmo tempo, procuraremos novas formas de exercer a nosa responsabilidade na defensa da lingua, sempre co obxectivo de facela máis eficaz. Afondaremos nunha liña propositiva, en sintonía coas iniciativas que xorden do corpo social. Debemos seguir investindo en fomentar a sensibilidade social cara ao idioma, alentar as iniciativas positivas e visibilizar experiencias enriquecedoras, ao mesmo tempo que tentamos esclarecer os problemas con críticas ilustradas e con propostas construtivas".