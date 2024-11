La recuperación del Pasatiempo de Betanzos (A Coruña): un reto de todos y sin marcha atrás

Hay movimiento estos días en el parque del Pasatiempo de Betanzos. Ya hay casetas de obra para poner en marcha los trabajos de la segunda y la tercera fase de su recuperación, que la Xunta adjudicó en verano y durarán un año. Arreglar canalizaciones de agua que abastecen fuentes y estanques, impermeabilizar y estabilizar galerías subterráneas, eliminar plantas y árboles dañinos para la conservación del jardín, recuperar las cavernas y grutas afectadas por filtraciones. Son algunas de las tareas que comprende esta fase de obras dedicadas a la rehabilitación de este parque enciclopédico único en España, demandada durante años por entidades sociales y colectivos cívicos debido al deterioro y abandono que ha sufrido.

El Gobierno municipal informó hace unos días de que en el programa actual de trabajos, financiados a través de fondos europeos del Gobierno estatal dentro del Plan Nacional Turístico Xacobeo, se dará prioridad a unos sobre otros, al considerar más urgentes intervenciones en el muro de la Argentina, la fuente de las Cuatro Estaciones o el mural del estanque de la Gruta y la gruta de la Recolecta para salvaguardar su unidad estilística.

Estas dos fases conjuntas, añade el Concello, se completarán con una cuarta y última etapa en la que ya está trabajando la administración local y que permitirá "recuperar un 60% del parque enciclopédico". La recuperación sigue las directrices señaladas en el plan director del Pasatiempo, redactado por el estudio Creciente Asociados y presentado en marzo del año pasado.

Una rehabilitación en manos de expertos

El parque del Pasatiempo, cerrado desde 2020, fue declarado Bien de Interés Cultural (BIC) con un nivel de protección integral ese mismo año, tras décadas de demandas sociales para proteger su importancia patrimonial y artística e intervenir en los elementos deteriorados. Ha habido rehabilitaciones desde que en 1986 lo adquirió el Concello de Betanzos, pero sus resultados no han sido del agrado de la administración ni de los sectores que han reclamado su recuperación, como la Asociación de Amigas/os do Parque do Pasatempo.

Inscripción en el Pasatiempo que indica la fecha del inicio de construcción del parque, el año 1893. Asociación de Amigas/os do Parque do Pasatempo

En las últimas tres décadas se hicieron trabajos de limpieza como parte de un plan municipal de enfoque arqueológico que dejó a la vista antiguos elementos. A finales de los noventa un paisajista intervino con actuaciones más estéticas y con plantaciones. Pero el parque mantuvo su abandono hasta que las administraciones, tras la reiterada petición social de que fuese declarado BIC, hicieron frente común para su rehabilitación.

Los trabajos de recuperación afectarán a unos 10.000 metros cuadrados, la superficie que se conserva del recinto original del Pasatiempo, de 90.000. El espacio que se ha perdido sucumbió al desarrollo urbanístico del entorno, que con los años fue ocupado por equipamientos e instalaciones deportivas.

"Por primera vez en mucho tiempo todos miraron en la misma dirección y dejaron la recuperación del Pasatiempo en manos de expertos, en gente que sabe. Es una maravilla que hubiera ese consenso y la asociación tiene buena sintonía con todas las partes que participan en la recuperación y se ha ofrecido a colaborar", admite Ángel Arcay, miembro de Amigos do Pasatempo.

Este colectivo nació en 2017 para defender el parque y fomentar su dinamización turística, cultural y social. Promueve actividades de investigación y reúne amplia documentación relacionada con el Pasatiempo para resaltar la vida y obra de los hermanos Juan y Jesús García Naveira, los empresarios betanceiros que tras emigrar a Argentina y regresar a España contribuyeron de distintas maneras al desarrollo de su ciudad.

Patrimonio y explotación

El ambicioso plan de recuperación del Pasatiempo, construido entre 1893 y 1914, apunta tanto a su puesta en valor patrimonial como a la actualización de su esencia, a una puesta al día de su uso cívico con nuevos servicios y equipamientos, además de la adopción de medidas que mejoran su accesibilidad y conectividad con otros puntos del entorno. Estima una inversión de 21 millones de euros, un coste anual de mantenimiento que ronda los 75.000 euros y unos ingresos de unos 180.000 euros por su gestión y a través de vías de explotación.

Estanque del Retiro en el parque del Pasatiempo.

Los redactores del plan director tomaron como referencia la gestión de otros parques enciclopédicos para concebir la recuperación y el aprovechamiento del Pasatiempo. El parque Güell y el laberinto de Horta en Barcelona, Villa Adriana en Roma, Villa D’Este en Tivoli o el Parc Majoland en Burdeos fueron base, entre otros espacios, de un plan que contempla el cobro de entrada, un centro de interpretación, tiendas de souvenirs y hostelería para potenciar su disfrute.

El documento aborda incluso la posibilidad de que, mediante nuevas tecnologías, se pueda rescatar parte del recinto original. Propone además conectar elementos que se han descontextualizado, como la fuente de las Cuatro Estaciones y la estatua de los hermanos García Naveira.

El plan director del Pasatiempo marca un horizonte de 15 años para su total rehabilitación. Concello y Diputación financiaron la primera fase, que arrancó incluso antes del plan. La Xunta, con fondos europeos canalizados por el Estado, ha tramitado las dos etapas siguientes, que la alcaldesa, María Barral, repasó la semana pasada con el director xeral de Turismo, José Manuel Merelles. Porque la recuperación del Pasatiempo será, sobre todo, la de uno de los valores turísticos universales que tienen Betanzos, A Coruña y Galicia.