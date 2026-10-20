Xove (Lugo) estrena un hogar residencial para 50 personas con discapacidad intelectual

Las personas adultas con discapacidad intelectual de A Mariña Occidental contarán con un nuevo recurso asistencial en Xove. ASPANANE ha presentado este martes su nuevo hogar residencial, una instalación concebida para ofrecer alojamiento y atención integral a sus usuarios, con capacidad para 50 residentes y espacios adaptados a sus necesidades cotidianas. La Fundación Amancio Ortega ha financiado íntegramente las obras y el equipamiento, con una aportación de 14 millones de euros.

El acto de presentación ha reunido a la presidenta de ASPANANE, María Dolores Fernández Pérez; la presidenta de la Fundación Amancio Ortega, Flora Pérez Marcote; y la conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García Martínez. También han asistido los alcaldes de los municipios a los que la asociación presta sus servicios.

El edificio se levanta sobre una parcela de 6.000 metros cuadrados cedida gratuitamente y por tiempo indefinido por el Ayuntamiento de Xove en 2023. La construcción cuenta con cuatro plantas y cerca de 4.000 metros cuadrados destinados a las instalaciones interiores, mientras que el espacio restante se reserva para zonas exteriores ajardinadas.

Además de las áreas residenciales, el inmueble dispone de dependencias para tareas administrativas, enfermería, rehabilitación y servicios auxiliares. La distribución busca facilitar tanto la atención profesional como el desarrollo de las actividades diarias de las personas que vivan en el centro.

Seis unidades de convivencia

Uno de los aspectos distintivos del proyecto es su organización en seis unidades de convivencia, un modelo que pretende alejarse de la estructura habitual de los centros residenciales de gran tamaño. La idea es ofrecer espacios que se aproximen a un hogar, con entornos seguros y acogedores en los que los usuarios puedan desarrollar su vida cotidiana con apoyos adaptados a sus circunstancias.

Cada unidad dispone de habitaciones individuales y dobles, además de zonas comunes pensadas para compartir tiempo, descansar y disfrutar de actividades de ocio. Esta configuración permite combinar los espacios privados con otros destinados a la convivencia, dentro de una atención integral y personalizada.

La nueva infraestructura supone un refuerzo para la actividad de ASPANANE, una asociación de familias sin ánimo de lucro que nació en 1981 con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas adultas con discapacidad intelectual y favorecer su inclusión social. La entidad trabaja también para que cada usuario y su familia puedan desarrollar un proyecto de vida acorde con sus necesidades y aspiraciones.

Hasta ahora, ASPANANE gestiona un centro de atención diurna ocupacional y otro de atención diurna terapéutica, que atienden en conjunto a cerca de un centenar de personas de distintos municipios de A Mariña Occidental. La apertura del hogar residencial amplía los recursos disponibles para este colectivo en la comarca.

La Fundación Amancio Ortega, constituida en 2001, desarrolla iniciativas centradas en la educación y el bienestar social, con especial atención a proyectos dirigidos a personas en situación de vulnerabilidad. En Galicia ha colaborado en la creación de infraestructuras asistenciales para entidades como ASPRONAGA y ASPACE, además de participar en otros proyectos sociosanitarios especializados en distintos puntos de España.