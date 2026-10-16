Tres heridos en el Rally San Froilán en Outeiro de Rei (Lugo)

Tres espectadores del Rally San Froilán, a su paso por San Fiz de Paz, en Outeiro de Rei (Lugo), han resultado heridos en la tarde de este viernes tras soltarse una rueda de uno de los vehículos participantes.

Según el 112 Galicia, fue un particular que se encontraba en la zona quien alertó del suceso sobre las 19:30 horas.

Uno de los coches que participaban en la prueba de rally perdió una rueda, que acabó golpeando a los espectadores y uno de ellos necesitaba asistencia sanitaria.

Ante ello, se informó a Urxencias Sanitarias de Galicia-061 y a los agentes de la Guardia Civil. Fue la propia organización del evento la que se hizo cargo del traslado.