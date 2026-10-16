Detenido por robar a su excompañero de piso en Lugo figuras de Caballeros del Zodiaco valoradas en 14.000 euros
Se trata de un total de 164 figuras de la mítica serie japonesa que ya han sido devueltas a su dueño
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La Policía Nacional ha detenido a un individuo por robar a su antiguo compañero de piso un total de 164 figuras de Caballeros del Zodiaco valoradas en 14.000 euros. Los efectos ya han sido recuperados y devueltos a su dueño.
En un comunicado, la Policía explica que las figuras de coleccionismo de esta conocida serie de anime fueron sustraídas de un trastero de la ciudad. El detenido, que se enfrenta a un presunto delito de hurto, vendió el lote, junto con otros efectos sustraídos, a una tienda de segunda mano.
La actuación policial se inició tras el aviso por parte del dueño de la colección que había encontrado los artículos puestos a la venta en un establecimiento de segunda mano de la ciudad.
Los investigadores comprobaron las operaciones de venta y procedieron a la intervención de los efectos, que fueron retirados de la comercialización y se procedió a la detención del presunto autor.