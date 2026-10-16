Patrulla de la Policía Nacional.

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Provincia de Lugo

Detenida en Lugo una mujer por una presunta agresión sexual a otra en el baño de un local

Pasará a disposición judicial este sábado

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Inés Nieto
Publicada
Actualizada
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La Policía Nacional detuvo la pasada madrugada en Lugo a una mujer por supuestamente agredir sexualmente a otra en el baño de un local de ocio nocturno.

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La presunta agresión tuvo lugar en la madrugada de este jueves y la Policía Local de la ciudad también intervino para tratar de hallar a la presunta agresora, según fuentes conocedoras de la investigación consultadas por Europa Press.

Finalmente, la mujer pudo ser localizada y fue arrestada, según aseguran las mismas fuentes.

Por su parte, fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) han confirmado a Europa Press que la mujer pasará a disposición judicial este sábado.