Detenida en Lugo una mujer por una presunta agresión sexual a otra en el baño de un local
Pasará a disposición judicial este sábado
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La Policía Nacional detuvo la pasada madrugada en Lugo a una mujer por supuestamente agredir sexualmente a otra en el baño de un local de ocio nocturno.
La presunta agresión tuvo lugar en la madrugada de este jueves y la Policía Local de la ciudad también intervino para tratar de hallar a la presunta agresora, según fuentes conocedoras de la investigación consultadas por Europa Press.
Finalmente, la mujer pudo ser localizada y fue arrestada, según aseguran las mismas fuentes.
Por su parte, fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) han confirmado a Europa Press que la mujer pasará a disposición judicial este sábado.