Detenida en Lugo una mujer por una presunta agresión sexual a otra en el baño de un local

La Policía Nacional detuvo la pasada madrugada en Lugo a una mujer por supuestamente agredir sexualmente a otra en el baño de un local de ocio nocturno.

La presunta agresión tuvo lugar en la madrugada de este jueves y la Policía Local de la ciudad también intervino para tratar de hallar a la presunta agresora, según fuentes conocedoras de la investigación consultadas por Europa Press.

Finalmente, la mujer pudo ser localizada y fue arrestada, según aseguran las mismas fuentes.

Por su parte, fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) han confirmado a Europa Press que la mujer pasará a disposición judicial este sábado.