Foto de archivo de un incendio forestal en Galicia. Agostime - Europa Press

Un incendio forestal en Ourol (Lugo) afecta ya a más de 20 hectáreas

Un incendio forestal permanece activo este martes en el municipio lucense de Ourol, donde las llamas afectan ya a más de 20 hectáreas, según las últimas estimaciones provisionales de la Consellería do Medio Rural.

El fuego se originó durante la tarde en la parroquia de Merille y continúa activo. La estimación de superficie es todavía provisional y podrá variar a medida que avancen los trabajos de extinción.

Medio Rural ha desplegado un dispositivo formado por un técnico, diez agentes, nueve brigadas, 13 motobombas, cuatro palas y dos unidades técnicas de apoyo para tratar de controlar el incendio.

Si bien no se ha declarado ninguna situación de emergencia que implique la evacuación de núcleos poblacionales próximos, sí se han desalojado algunas viviendas por precaución ante el riesgo de inhalación de humo.