Cinco afectados, uno con quemaduras, en un incendio en una residencia de Monforte de Lemos (Lugo)

Cinco personas han tenido que ser trasladadas este martes al hospital tras declararse un incendio en una residencia de mayores de Monforte de Lemos (Lugo). El fuego se originó en una de las habitaciones del centro y obligó a evacuar temporalmente a todos los residentes.

El suceso se produjo pocos minutos después de las 08:00 horas en una residencia situada en la calle Morín. Según informa el 112 Galicia, fue uno de los trabajadores quien dio la voz de alarma al detectar que salía humo de una habitación ubicada en la primera planta.

El personal del centro logró sacar a los ocupantes de la estancia antes de la llegada de los servicios de emergencia y solicitó asistencia sanitaria para las personas afectadas.

Cinco trasladados

Los bomberos desplazados hasta la residencia consiguieron sofocar rápidamente las llamas y posteriormente realizaron tareas de ventilación para retirar el humo acumulado en las instalaciones.

Como consecuencia del incendio, cinco personas fueron trasladadas al Hospital de Monforte. Una de ellas sufrió quemaduras, mientras que las otras cuatro tuvieron que ser atendidas por inhalación de humo.

En el operativo participaron, además de los bomberos, profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 y agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local.