Un ataque de un toro envía a la UCI a una concejala de O Incio (Lugo)

Sandra Fernández, concejala de O Incio (Lugo) por el PP, permanece ingresada en la unidad de cuidados intensivos (UCI) del hospital de la capital provincial debido a que, en la tarde del sábado, fue agredida por un toro en su explotación ganadera, según informa Europa Press.

Los hechos ocurrieron en torno a las 18.00 horas de la pasada tarde, cuando un toro la arrinconó contra una pared, según ha confirmado su alcalde, Héctor Corujo. Además de trabajar como ganadera, la también edila pertenece al equipo de gobierno de la localidad desde 2023, cuando Corujo resultó reelegido.

Debido a los hechos relatados, Fernández quedó herida de gravedad y tuvo que ser trasladada al Hospital Universitario Lucus Augusti (Hula). Un día después, continúa ingresada en la UCI del centro.