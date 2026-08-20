Detectado un caso de lengua azul en una explotación bovina de Chantada (Lugo)

La Consellería do Medio Rural ha comunicado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través de la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria, la detección de un animal bovino infectado por el serotipo 3 de la lengua azul. El positivo de Chantada ha sido confirmado por el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete, en Madrid, al ser el primero de este tipo que se detecta en la provincia de Lugo.

Este foco de lengua azul en la provincia lucense es el cuarto notificado en Galicia y se suma a los tres detectados el pasado mes de julio en Lugo y en A Coruña, comunicados también al Ministerio. Estos tres casos fueron los primeros de 2026 en la comunidad gallega desde la finalización, en abril, del periodo invernal libre de circulación del vector transmisor (insectos del género Culicoides spp).

La explotación bovina afectada está localizada en Chantada y fue su titular quien comunicó a los servicios veterinarios oficiales que sospechaba que uno de sus animales podía tener la lengua azul. Lo hizo en el marco del programa de vigilancia desarrollado anualmente por la Xunta, que posteriormente confirmó el positivo mediante análisis.

Los serotipos de esta enfermedad presentes en Galicia durante 2025 fueron también el 3 y el 8, que afectaron a las cuatro provincias gallegas. El 4 no fue detectado en Galicia ni en 2025 ni hasta la fecha en 2026, fruto de las campañas de vacunación obligatorias realizadas en los años precedentes.

Vacunación voluntaria y recomendable

España no cuenta desde 2025 con un programa de erradicación con vacunación obligatoria frente a esta enfermedad. La Xunta, sin embargo, sí recomienda la vacunación voluntaria de bovinos y ovinos como medida de protección y de contención del avance de la enfermedad.

Las vacunas frente a estos serotipos pueden adquirirse en los canales comerciales habituales de suministro de medicamentos veterinarios con la prescripción correspondiente. La Consellería do Medio Rural, además, distribuye dosis vacunales frente al serotipo 4 para el ganado bovino y ovino, y frente a los 3 y 8 para el ganado ovino, especie que suele presentar una sintomatología clínica más acusada.

El Ejecutivo gallego, a través de un comunicado, ha recordado la recomendación de evitar en las instalaciones ganaderas las zonas de cría de los insectos vectores (zonas húmedas con materia orgánica, tierra o estiércol) y de realizar periódicamente desinsectación de animales, instalaciones y vehículos de transporte de ganado.

Los ganaderos, además, están obligados a comunicar a los veterinarios de Medio Rural cualquier sospecha que puedan tener sobre la presencia de esta enfermedad en su explotación.

La lengua azul no afecta a las personas, sino solo a los animales rumiantes, que además no se contagian entre ellos: enferman tras la picadura de un insecto vector transmisor. Tampoco existe ninguna posibilidad de contagio ni riesgo para las personas por el consumo de productos (carne o leche) procedentes de animales afectados.