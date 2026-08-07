Muere una persona en el incendio de una vivienda en Foz (Lugo)

Una persona ha muerto este jueves en un incendio en una vivienda en Foz, en Lugo, según informa 112 Galicia.

Alrededor de las 22:00 horas, tal y como recoge Europa Press, varias personas reportaron un incendio en una vivienda ubicada en la Avenida do Viveiro. Estos particulares explicaron que podría haber una persona dentro, pero no pudieron confirmarlo en ese momento.

Inmediatamente, el Centro Integrado de Atención de Urgencias solicitó la intervención de Urgencias Sanitarias Gallegas-061, los Cuerpos de Bomberos de Barreiros y Viveiro y la Guardia Civil. También se informó a los voluntarios de Protección Civil de Foz.

Poco después de las 23:00 horas, los bomberos informaron que tenían el incendio bajo control.

Una vez extinguidas las llamas, localizaron al fallecido en el interior. Los servicios sanitarios solo pudieron confirmar su fallecimiento.

Según ha relatado el alcalde de Foz, Francisco Cajoto, consultado por Europa Press, el fallecido era una persona conocida en la villa, "en la que residía desde hace muchos años". Asimismo, ha lamentado este "trágico suceso", provocado, posiblemente, "por material inflamable" que derivó en una explosión.