Mueren dos personas en Lugo tras sufrir un accidente en la A-6

Dos personas han fallecido esta tarde en un accidente de tráfico que tuvo lugar en la A-6 en Lugo, en sentido A Coruña. El siniestro, según informa el 112, se produjo hacia las 17:30 horas de esta tarde en el kilómetro 493 en Bóveda.

Los dos fallecidos viajaban en un coche que impactó contra un furgón de mantenimiento de la carretera, que se encontraba trabajando en el lugar. La intensidad de la colisión provocó llamas entre los vehículos implicados.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de los bomberos de Lugo, así como Urxencias Sanitarias, Guardia Civil de Tráfico y personal del servicio de mantenimiento de carreteras.

Pese a brindarles asistencia sanitaria, los servicios de emergencia simplemente pudieron confirmar el fallecimiento de las dos personas.