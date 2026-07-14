El estabilizado el incendio de Ribas de Sil (Lugo), que afecta a unas 200 hectáreas

Vista del fuego en el Miradoiro do Alto da Picota, a 22 de agosto de 2025, en Os Peares, Ourense Gustavo de la Paz - Europa Press

El incendio declarado en Ribas de Sil (Lugo) en la tarde del sábado, que alcanzó las 180 hectáreas calcinadas y obligó a interrumpir la circulación ferroviaria y a realizar un corte de tensión, se encuentra estabilizado desde las 18:47 horas de ayer. Mientras, la Consellería do Medio Rural ha dado por extinguido el fuego de los municipios limítrofes de Vimianzo y Laxe (A Coruña), con 200 hectáreas afectadas.

El fuego en el municipio lucense permanece activo desde 18:22 horas del sábado y según las últimas estimaciones, afecta a una superficie de alrededor de 180 hectáreas.

En este incendio fue necesario declarar la Situación 2, como medida preventiva, debido a su proximidad al núcleo de Chenzas. Esta situación operativa quedó desactivada en la madrugada del domingo. Para la extinción de este incendio se han movilizado, hasta el momento y de forma acumulada, 8 técnicos, 40 agentes, 58 brigadas, 44 motobombas, 4 palas excavadoras, 9 helicópteros y 8 aviones.

Respecto al corte ferroviario, este domingo por la noche se restableció la circulación, después de que el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) comunicase este domingo en torno a las 19:15 horas que la circulación quedaba paralizada "por incendio próximo a las vías" entre las estaciones de Soldón-Sequeiros (en Quiroga) y San Clodio-Quiroga (en Ribas de Sil).

La Consellería de Medio Rural recuerda que está a disposición de la ciudadanía el teléfono gratuito 085, al que se debe llamar en caso de detectar algún incendio forestal.

Asimismo, también está disponible para su descarga ALume, la aplicación para avisar sobre incendios forestales activos en Galicia. Además, existe un teléfono anónimo y gratuito (900 815 085) para denunciar cualquier actividad delictiva relacionada con incendios de la que se tenga sospecha o conocimiento. Del mismo modo, toda la información actualizada sobre los incendios forestales que alcancen las 20 hectáreas podrá consultarse en la cuenta oficial de X: @incendios085.