Mujer desaparecida en Lugo.

Mujer desaparecida en Lugo. SOS Desaparecidos

Provincia de Lugo

Localizan en buen estado a la mujer desaparecida en Lugo desde el pasado 25 de junio

La propia familia ha sido quien ha informado de que ya se encuentra en casa

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La mujer de 41 años que permanecía desaparecida en Lugo desde el pasado 25 de junio ha sido localizada en buen estado este lunes en la capital lucense.

Mujer desaparecida en Lugo.

Ha sido su familia quien ha informado de que la mujer ha aparecido con vida y se encuentra en su domicilio.

La última noticia que tuvieron sobre ella era que había sido vista en la madrugada del día 26 a las 05:30 horas por la zona de Marina Española.