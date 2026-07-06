Localizan en buen estado a la mujer desaparecida en Lugo desde el pasado 25 de junio

La mujer de 41 años que permanecía desaparecida en Lugo desde el pasado 25 de junio ha sido localizada en buen estado este lunes en la capital lucense.

Ha sido su familia quien ha informado de que la mujer ha aparecido con vida y se encuentra en su domicilio.

La última noticia que tuvieron sobre ella era que había sido vista en la madrugada del día 26 a las 05:30 horas por la zona de Marina Española.