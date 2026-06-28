Muere una persona tras una salida de vía en Triacastela (Lugo)

Una persona ha fallecido este domingo tras producirse una salida de vía en el municipio lucense de Triacastela. El accidente tuvo lugar en la carretera LU-637, en el kilómetro 3, a su paso por la zona de Lamas do Biduedo, según ha informado el servicio de emergencias.

En el vehículo siniestrado viajaba únicamente el conductor, que quedó implicado en el accidente tras salirse de la vía por causas que, por el momento, se desconocen.

Hasta el punto se desplazaron efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, Bombeiros de Sarria, Guardia Civil y Protección Civil, que intervinieron en la zona tras recibirse el aviso de emergencia.

Las autoridades trabajan ahora para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el siniestro y determinar las causas de la salida de vía.