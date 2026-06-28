Arde un coche tras chocar de noche contra un jabalí en la A-8, en Ribadeo (Lugo)

Un vehículo ha ardido prácticamente por completo tras chocar de noche contra un jabalí en la A-8, en Ribadeo (Lugo). No hubo personas heridas a raíz del suceso.

Tal y como ha confirmado el 112 Galicia y recogido Europa Press, recibieron la llamada de un particular pasadas las 00:30 horas de este domingo que alertaba de que había atropellado a un jabalí en el kilómetro 517 de la A-8.

El 112 pasó el aviso a la Guardia Civil y a la Policía Local, quienes indicaron que no había personas heridas, pero el vehículo estaba comenzando a arder.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron los bomberos de Barreiros y efectivos de Protección Civil. Finalmente, el coche ardió casi por completo, pero no hubo más daños materiales.