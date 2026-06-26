Muere una usuaria de un centro de discapacidad de Bóveda (Lugo) tras ser agredida por otra

Un agente de la Guardia Civil, de espaldas, junto a un vehículo oficial. Guardia Civil

Trágico suceso en un centro de discapacidad en Lugo. Una usuaria del centro para personas con discapacidad ubicado en Bóveda ha fallecido en las últimas horas tras ser agredida por otra interna.

Los hechos, según fuentes de la Guardia Civil consultadas por Europa Press, tuvieron lugar el pasado domingo. Supuestamente, y según el relato de las autoridades, una de las personas agredió a otra, teniendo que ser esta última trasladada a un centro hospitalario.

Según estas mismas fuentes, en un principio, se catalogó como una agresión entre dos internas. Sin embargo, finalmente la víctima falleció en el hospital, por lo que se investiga como un presunto delito de homicidio.

El caso ya ha sido trasladado a la justicia para tratar de aclarar todo lo ocurrido.