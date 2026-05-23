Fallece una persona sin hogar en el entorno de la estación de buses de Lugo

Un hombre sin hogar originario de Zaragoza ha fallecido por causas naturales esta madrugada en las inmediaciones de la Estación de Autobuses de Lugo.

Tal y como ha confirmado la Policía Nacional y ha recogido la agencia Europa Press, el varón falleció en la madrugada de este sábado, entre las 2.00 y las 3.00. Aunque era natural de Zaragoza, llevaba un tiempo en la ciudad amurallada.

Hasta el lugar de los hechos se desplazó la Policía Nacional, un médico forense y personal de Urxencias Sanitarias de Galicia. Sin embargo, solo se pudo confirmar su muerte.