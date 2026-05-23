Fallece una persona sin hogar en el entorno de la estación de buses de Lugo
Era una persona procedente de Zaragoza, establecida en la ciudad amurallada desde hace tiempo
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Un hombre sin hogar originario de Zaragoza ha fallecido por causas naturales esta madrugada en las inmediaciones de la Estación de Autobuses de Lugo.
Tal y como ha confirmado la Policía Nacional y ha recogido la agencia Europa Press, el varón falleció en la madrugada de este sábado, entre las 2.00 y las 3.00. Aunque era natural de Zaragoza, llevaba un tiempo en la ciudad amurallada.
Hasta el lugar de los hechos se desplazó la Policía Nacional, un médico forense y personal de Urxencias Sanitarias de Galicia. Sin embargo, solo se pudo confirmar su muerte.