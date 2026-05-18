Muere una mujer en Lugo tras ser apuñalada por su hijo durante un brote psicótico

Una mujer ha fallecido en las últimas horas en Lugo después de haber sido víctima de un apuñalamiento a manos de su hijo, que sufría un brote psicótico.

La víctima fue herida el pasado domingo. Los hechos sucedieron en un piso de la plaza de Bretaña, donde el hijo de la mujer la habría agredido con un arma blanca, según las primeras investigaciones.

Después de la agresión, el hijo abandonó la vivienda. Fue su padre, que también reside en este domicilio, quien al regresar a su casa encontró a su esposa herida y dio entonces aviso a los servicios de emergencia.

Tal y como informa Europa Press, la mujer fue trasladada a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Universitario Lucus Augusti (HULA) por estos servicios, a donde llegó en estado crítico debido a la pérdida abundante de sangre.

Finalmente, la gravedad de las heridas que presentaba fue la causa de su fallecimiento, que se produjo este lunes de madrugada.

La Policía Nacional detuvo al supuesto agresor pocas horas después del ataque, que también fue atendido en el HULA.

La investigación se mantiene abierta para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido, aunque se ha decretado el secreto de sumario.