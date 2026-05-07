El PP se hace con la alcaldía de Lugo al prosperar la moción de censura gracias a una concejala tránsfuga del PSOE

El PP gobernará la ciudad de Lugo al salir adelante esta misma mañana la moción de censura en el Concello. La popular Elena Candia se convierte así en la nueva alcaldesa de la localidad tras una votación en el pleno en el que el grupo popular contó con el apoyo de María Reigosa, concejala que antes formaba parte de las filas del PSOE.

De esta forma, los populares se hacen con el bastón de mando después de casi tres décadas de gobiernos socialistas en la ciudad.

Este cambio en la alcaldía es el cuarto de esta legislatura. La socialista Lara Méndez fue elegida en las últimas elecciones municipales, en el 2023, pero dejó el puesto al integrar las listas del PSdeG en las autonómicas. Paula Alvarellos la sucedió, pero la alcaldesa falleció de forma repentina en marzo de 2025. Miguel Fernández, alcalde hasta el momento, fue su sucesor.

El pleno de hoy, según informa Europa Press, transcurrió de forma tensa. La votación resultó en 13 votos a favor de la moción de censura, con el rechazo del PSOE y del BNG.

Mientras la sesión discurría dentro del salón de plenos, fuera cientos de personas se concentraron antes de las 11:00 horas para protestar en contra de la moción con unos gritos que se hicieron sentir en la sala. Para evitar posibles altercados no se ha permitido la entrada de público.

Esto fue objeto de debate dentro del propio pleno, en el que Flor Rubinos, la concejala de mayor edad, e Iria Buide, la de menor edad, han tenido una discusión. Mientras la popular quería dejar entrar al público, la más joven ha avisado de la conveniencia de consultar al jefe de Policía Local por una cuestión de seguridad.

Por su parte, Candia estuvo arropada por figuras del PP autonómico como la secretaria xeral del partido, Paula Prado, y alcaldes y concelleiros del partido.

Pleno tenso

En el pleno, tal y como informa en su crónica Europa Press, la líder del PP de Lugo Elena Candia ha asegurado que le es "imposible" en cinco minutos dar todas las razones que "justifican" que Lugo merece un cambio. Así, ha acusado al bipartito de despilfarrar y ha citado asuntos como el trato a los trabajadores o la "incapacidad" de sacar adelante "proyectos estratégicos para la ciudad".

Por su parte, el alcalde, el socialista Miguel Fernández, ha censurado que el PP viese en la tragedia vivida en las filas socialistas, con la muerte de tres concejales, "una oportunidad para alcanzar por vías indirectas el poder que la ciudadanía no le concedió en las urnas" y ha sostenido que asegurar que esta moción está justificada "es una mentira".

El portavoz del BNG, Rubén Arroxo, que se ha referido al pacto como el de las "trapalleiras", ha citado a Miguel de Unamuno: "Vencerán, pero no convencerán". Además, ha sostenido que "no hay nada peor que una persona que traiciona o mercadear con quien traiciona su palabra". Todo, en su opinión, para "crear un clima de crispación e inestabilidad que jamás se dio en esta ciudad" y "tirar por tierra el trabajo a cambio de una ambición personal".

Asimismo, la portavoz del PSOE, Ana González Abelleira, ha acusado a PP y a la edil tránsfuga de consumar el pacto "en la oscuridad de los despachos y con la traición de los principios éticos fundamentales". También ha sostenido que en los últimos años Lugo "lideró una auténtica transformación social y urbana" y ha dicho que el gobierno bipartito termina hoy sus responsabilidades con la cabeza alta, la "conciencia tranquila" y el "orgullo inmenso de haber servido" a la ciudad con "lealtad y transparencia".

Por último, el portavoz del Grupo Municipal Ramón Cabarcos ha defendido la legitimidad de la moción de censura. "No es una alteración del sistema democrático, sino parte de su funcionamiento", ha sostenido.