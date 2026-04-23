Muere un hombre en Muras (Lugo) tras ser aplastado por una vaca
El aviso se produjo sobre las 19:00 horas y hasta el lugar se desplazaron servicios sanitarios y Guardia Civil
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Un hombre falleció este jueves en el municipio lucense de Muras después de ser aplastado por una vaca en la parroquia de O Burgo.
Según informa el 112 Galicia, el suceso se produjo sobre las 19:00 horas, cuando un familiar contactó con la central de emergencias para alertar de lo ocurrido.
Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, que movilizaron un helicóptero medicalizado con base en Santiago, así como agentes de la Guardia Civil.