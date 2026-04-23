Muere un hombre en Muras (Lugo) tras ser aplastado por una vaca

Un hombre falleció este jueves en el municipio lucense de Muras después de ser aplastado por una vaca en la parroquia de O Burgo.

Según informa el 112 Galicia, el suceso se produjo sobre las 19:00 horas, cuando un familiar contactó con la central de emergencias para alertar de lo ocurrido.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, que movilizaron un helicóptero medicalizado con base en Santiago, así como agentes de la Guardia Civil.