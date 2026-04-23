Formoso califica de "triste" la moción del PP en Lugo y le acusa de actuar con "oscurantismo"

El presidente de la Deputación da Coruña, Valentín González Formoso, ha calificado como "triste" la moción de censura impulsada por el PP con el apoyo de una exedil del PSOE en el Concello de Lugo. En un acto que está teniendo lugar en A Coruña, el socialista ha lamentado que los populares estén actuando con "oscurantismo".

"Moi mal lle teñen que ir as enquisas ao Partido Popular para que persevere nunha forma de actuar na provincia de Lugo outra vez con oscurantismo e apoiándose nun marco todavía máis gravoso se temos en conta a morte dunha concelleira e dunha alcaldesa previamente. É moi triste que o Partido Popular non sexa capaz de esperar un ano a que os lucenses decidan o seu futuro de forma democrática e de forma directa", declaró en alusión a las municipales que se celebrarán en 2027.

Este miércoles, el PP de Lugo registró la moción de censura contra el gobierno local del PSOE con Miguel Fernández como alcalde. Los populares con Elena Candia al frente y el apoyo de María Reigosa, concelleira que hasta 2025 formaba parte del PSOE, se harán así con el bastón de mando de la ciudad al alcanzar la mayoría necesaria. El cambio, de prosperar la moción, supondrá el fin a 25 años de alcaldías socialistas en Lugo.

En una rueda de prensa celebrada ayer, Elena Candia, candidata a la alcaldía, declaraba que la ciudad no puede continuar con un ejecutivo "débil" y marcado por el "inmovilismo". La popular también afirmó que en esta moción "no hay compradores ni vendidos" en referencia a las críticas del PSOE y BNG.

Durante su intervención, Candia evitó concretar el rol que asumirá María Reigosa, aunque aclaró que "todos tendrán un papel cumpliendo la ley" para sacar adelante propuestas paralizadas en los últimos meses. La líder popular criticó al actual gobierno local de Miguel Fernández y el BNG, al que acusó de "parálisis", "bloqueo" y "despilfarro", además de una "incapacidad" en la gestión de los recursos humanos. En este sentido, advirtió de que la situación de "debilidad" que aprecia en el gobierno local no puede "arrastrar a la deriva" a la ciudad.

Candia quiso lanzar este miércoles un mensaje de cara al futuro asegurando que, si la moción prospera, el nuevo gobierno trabajará "para todos" y se caracterizará por la "normalidad" en la gestión municipal.