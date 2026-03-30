Buscan a un joven que se cayó al río Miño al volcar su kayak cerca de Os Peares (Lugo)

Un joven ha desaparecido esta tarde mientras viajaba en kayak por el río Miño, cerca del embalse de Os Peares, en el concello de Carballedo. Su primo, que iba con él en la embarcación, logró llegar a tierra después de volcar, pidiendo auxilio al 112 cuando pasaban unos minutos de las 16:30 horas.

Los dos chicos salieron en el kayak desde el embarcadero de Os Peares, punto desde el que navegaron subiendo el río. El accidente, en el que la embarcación volcó, se produjo cuando ya estaban haciendo el trayecto de vuelta.

Los servicios de emergencia activaron un operativo con Urxencias Sanitarias, Guardia Civil, los bomberos de Chantada, una embarcación del GES de Ribadavia y Protección Civil de Parada de Sil, además de dar aviso a los bomberos de Monforte y Ourense y a Protección Civil de Saviñao y Monforte de Lemos.

El operativo de búsqueda cuenta también con la participación de un dron y de una cámara térmica de los bomberos de Ourense.

Debido a la complejidad del terreno, con pendientes muy pronunciadas, solamente se están pudiendo utilizar medios acuáticos y aéreos, lo que está dificultando las labores de búsqueda y rescate.