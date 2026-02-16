Momentos de tensión en la playa de Burela (Lugo): la Guardia Civil reduce a un hombre armado con un cuchillo

Escena surrealista y de gran tensión la vivida este fin de semana en Burela (Lugo). La Guardia Civil tuvo que intervenir para reducir a un joven que, presuntamente, había amenazado a varias personas con un cuchillo en las inmediaciones del paseo marítimo y la playa urbana de O Portelo.

Los agentes se vieron obligados a realizar algún disparo al aire con el objetivo de disuadir al individuo y conseguir que depusiera su actitud amenazante. La situación generó momentos de nerviosismo entre los vecinos y viandantes que paseaban por la zona, muy transitada a esas horas.

Las imágenes que se están difundiendo en redes sociales fueron grabadas en la propia playa urbana de Burela. En ellas se puede ver cómo el hombre, armado con un arma blanca, amenaza a los agentes de la Guardia Civil e intenta huir corriendo por la arena.

En un intento desesperado por esquivar a los efectivos, el joven incluso llega a dar alguna voltereta sobre la arena, en una escena que sorprendió a quienes caminaban por el paseo marítimo y que no tardó en hacerse viral en redes.

El operativo se desplegó a escasos metros del paseo, ante la mirada atónita de numerosos vecinos, que siguieron la intervención desde la distancia.

Finalmente, los agentes lograron inmovilizar al hombre y proceder a su detención. Posteriormente fue trasladado para su puesta a disposición judicial.

Por el momento, se investigan las circunstancias que llevaron al joven a protagonizar este peligroso episodio en plena playa urbana. Las autoridades tratan de esclarecer los hechos y determinar si el detenido había amenazado previamente a otras personas antes de la llegada de la patrulla.