El temporal derrumba parte de la muralla romana de Lugo

Las incidencias del temporal que lleva varios días afectando a Galicia han dejado escenas como árboles caídos, accidentes de tráfico y cancelaciones en el transporte ferroviario, sobre todo con origen y destino a Vigo. A todo ello se suma ahora la caída de una parte de la muralla romana de Lugo.

El derrumbe se produjo en la noche del sábado, en un tramo del lienzo interior de la muralla de unos 3 o 4 metros. La caída de parte del muro fue cerca de la Catedral, junto a la rúa do Moucho, cerca de la puerta de Santiago por donde entran habitualmente los peregrinos. Esta es una zona muy transitada en la parte superior de la muralla de manera habitual, pero el hecho de que el desprendimiento se produjera por la noche hizo que no hubiera que lamentar ningún herido.

Fuentes municipales explican que la Policía Local acordonó la zona en cuanto recibió el aviso y que toda la zona todavía se encuentra acordonada. Esta mañana, el alcalde de la localidad, Miguel Fernández, visitará el punto para evaluar los daños.

Desde el Concello recuerdan que las competencias de conservación y mantenimiento de este Patrimonio Mundial pertenecen a la Xunta de Galicia. Ambas administraciones están en contacto para "ver qué pasos se van a dar y cómo se va a recuperar la zona".

En los últimos días, la ciudad de Lugo estuvo bajo aviso por posibles inundaciones por desbordamientos en el río Miño a causa de las fuertes lluvias. El plan Inungal, todavía activo en Galicia, ya no recoge este río entre los que están bajo vigilancia. Dentro de la provincia lucense sí están bajo seguimiento los ríos Landro en Viveiro y Batán en Lourenzá.