La Guardia Civil investiga el accidente mortal de la A-8 en Guitiriz (Lugo) y apunta al factor humano

La Guardia Civil de Tráfico se ha hecho cargo de la investigación del accidente del pasado viernes en la A-8 a su paso por Guitiriz (Lugo) en el que fallecieron dos operarios y, de manera preliminar, creen que "está relacionado con el factor humano".

"Creemos que el accidente está relacionado con el factor humano, pero lo estamos investigando y preferimos no hacer declaraciones al respecto hasta que tengamos unas conclusiones claras", ha señalado el jefe provincial de Tráfico de Lugo, Alberto Rodríguez, en una entrevista en la COPE Lugo recogida por Europa Press.

Rodríguez ha pedido a todos los conductores extremar las precauciones, respetar las normas de circulación, los límites de velocidad, no conducir bajo los efectos del alcohol y las drogas, así como evitar el uso del teléfono móvil.

El suceso se produjo minutos después de las 14:00 horas del viernes en el kilómetro 587 de la A-8 y fallecieron dos operarios y otros dos resultaron heridos. Todo ello, al colisionar un camión grúa, que llevaba vehículos, contra la furgoneta de conservación de carreteras de la que se habían los operarios, que estaban realizando un servicio de mantenimiento en la vía.

El CSIF pide cambios con urgencia

Por su parte, el sindicato CSIF ha pedido este lunes "cambios urgentes" en seguridad vial laboral y ha considerado imprescindible "depurar responsabilidades".

En un comunicado, la central sindical ha advertido de que los operarios de mantenimiento realizan su trabajo en "condiciones de alta peligrosidad, escasa protección efectiva y, en muchos casos, bajo circunstancias meteorológicas adversas".

"Estas condiciones son especialmente preocupantes en tramos de elevada siniestralidad, donde la exposición al peligro es constante y prolongada", ha remarcado CSIF.

En este sentido, ha recordado que esta situación "no es nueva" y que los trabajadores reclaman el complemento de peligrosidad, acorde a las condiciones reales en las que desarrollan su trabajo.